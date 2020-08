Er klinkt een nieuwe wens om Hyves terug te brengen, omdat Facebook eindelijk een goede beslissing heeft gemaakt.

Breng Hyves terug

Facebook heeft de afgelopen jaren laten zien een doodeng bedrijf te zijn. Het ene na het andere privacyschandaal zorgt ervoor dat onze gegevens worden gedeeld met derde partijen, of gewoonweg op straat komen te liggen. TikTok wordt nu massaal verwijderd, terwijl Facebook vergelijkbare data verzamelt en bij iedereen geïnstalleerd blijft staan.

Het is makkelijk om te zeggen dat je TikTok verwijdert, als je toch niets snapt van Gen-Z en hun dansjes. Velen zijn echter afhankelijk geworden van Facebook om in contact te staan met familie, het oprichten van evenementen, het onthouden van verjaardagen en bovenal om boze reacties te plaatsen bij nieuwsberichten waar ze het niet mee eens zijn.

Alle problemen met privacy en hoeveel Facebook van je weet blijkt voor de meeste mensen geen probleem. De beslissing om afbeeldingen van blackface (met nadrukkelijk ook zwarte piet) niet meer toe te staan, is voor sommigen wel teveel.

Vrijheid van meningsuiting

Een blik op de reacties op dit nieuws geeft aan dat velen het zien alsof een Amerikaans bedrijf hen de mond snoert en hun vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Afgezien van het bijzondere idee dat blackface blijkbaar belangrijker voor je is dan je privacy, heeft Facebook alle recht om dingen te verbieden op zijn platform.

Dat heeft niets met de vrijheid van meningsuiting te maken. Facebook mag bepalen wat er op zijn sociale netwerk gebeurt. Natuurlijk is het wrang als een groot bedrijf bepaalt waar we over kunnen praten, maar bovenal moet deze beslissing gezien worden als een poging om racisme tegen te gaan.

Met de invulling van deze poging kun je het niet mee eens zijn en daarom wordt Facebook nu door een groep mensen verwijderd en zijn ze druk op zoek naar een alternatief. De meerderheid lijkt dolgraag terug te willen naar de tijd van dansende banaantjes, krabbels, smileys en spuuglelijke gifjes met glitter. Men wil terug naar Hyves.

Hyves

Niet gek, want Hyves was vroeger razend succesvol en was volledig Nederlands. Praktisch iedereen had wel een profiel. Hyves ondervond echter steeds meer concurrentie van Facebook en uiteindelijk werd de stekker eruit getrokken.

Het verlangen om terug te gaan naar Hyves blijft bestaan. In 2018 keerde het netwerk nog even onofficieel terug als Hyven, maar die site bleek nog lekker dan een Facebook-kantoor met open deuren en ‘password’ als wachtwoord op de computers.

We hebben de neiging om ons te verstoppen in bubbels waarin we constant bevestiging krijgen over hetgeen wat we doen en denken, maar dat hoeft niet altijd erg te zijn. Een sociaal netwerk waarin men plaatjes van zwarte piet naar elkaar mag sturen zonder dat de rest het hoeft te zien, klinkt eigenlijk ideaal. Liggen de kruidnootjes trouwens al in de winkels?

