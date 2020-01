Column: The Circle en wie ben jij op sociale media

Netflix heeft een nieuw realityprogramma, waarmee commentaar wordt geleverd op wie we zijn op sociale media. Ik ben hooked. Kijk jij al naar The Circle?

The Circle op Netflix

Ik kijk niet veel reality tv. Als een show echter toch mijn interesse heeft, ben ik niet van het scherm weg te slaan. Zo is Terrace House op Netflix één van mijn favoriete programma’s, met Japanse jongeren die samen in een huis wonen. Gewoon relaxte televisie met lieve mensen waarbij soms romantiek of drama ontstaat.

Vorig jaar kreeg ik niet genoeg van Are You the One op MTV, met enkel seksueel fluïde mensen die op zoek zijn naar hun ‘perfecte match’. Lastig als dat letterlijk elke andere deelnemer kan zijn.

Deze series kunnen niet meer van elkaar verschillen. De één is enorm rustig, waarbij het grootste spektakel bestaat uit iemand die per ongeluk het vlees uit de koelkast van de ander opeet, en de tranen die daarna volgen. De andere serie bestaat uit de meest extravagante persoonlijkheden die elkaar constant willen bespringen. De gemene deler tussen deze series is dat de mensen grotendeels zichzelf en goed zijn.

Catfish

Toch heb ik nu een nieuwe obsessie: The Circle, waarin juist niet iedereen zichzelf is. Deze show levert namelijk commentaar op mensen die zich via sociale media anders voordoen dan wie ze echt zijn. Het idee van het programma is deels vergelijkbaar met andere reality shows, zoals Big Brother. Een groep mensen wordt opgesloten in een huis, waarna er om de zoveel tijd iemand wordt weggestemd. De uiteindelijke winnaar gaat er vandoor met een stapel geld.

De twist is dat ze allemaal een eigen appartementje hebben in het gebouw en elkaar niet kunnen zien. De deelnemers communiceren enkel via het sociale netwerk The Circle. Met berichtjes, foto’s en video’s presenteren ze zichzelf aan de rest. Sommigen kiezen ervoor om een hele andere persoon te zijn. Ze catfishen dus.

Leuk is dat niet iedereen dat doet om lollig te zijn. Zo is er Mercedeze. Ze is compleet zichzelf in The Circle, afgezien van het feit dat ze foto’s gebruikt van een slank model om te laten zien dat mensen te snel oordelen over iemands uiterlijk.

Jezelf zijn

Met sociale media presenteren we altijd een versie van onszelf. Dat is natuurlijk niet exclusief het geval met onze online profielen. In elke situatie kiezen we wat we van onszelf laten zien en wat niet. De meeste mensen zullen zich anders gedragen rond familie, collega’s of hun beste vrienden. Bij de mensen bij wie je honderd procent jezelf kunt zijn, ben je dan het meest gelukkig.

Bij The Circle zie je als kijker bij elke deelnemer duidelijk twee versies van dezelfde persoon. Een versie die in het appartement leeft en alleen jij als kijker ziet, maar ook de versie die ze vormen via The Circle. En dan kennen we nog niet eens de echte personen die deze deelnemers zijn.

Toch heeft het programma ook iets authentieks. Zodra iemand iets zegt wat niet door de beugel kan, dan wordt dat snel gecorrigeerd door de rest. En de favoriete kandidaten zijn hen die compleet zichzelf lijken te zijn. Is het een goed programma? Absoluut niet. Maar ik kan niet wachten om te zien hoe het verder gaat met de leuke Sammy, Joey en zijn skincare en Shubham die te puur is voor deze show. Breng die nieuwe afleveringen, Netflix!

