Column: We zijn dichterbij The Jetsons dan je denkt

Het toekomstbeeld geschetst in tekenfilmserie The Jetsons lijkt ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. Staar je niet blind op vliegende auto’s.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

The Jetsons is dichterbij dan je denkt

Een willekeurig feitje op Twitter: de afgelopen week zou George Jetson verwekt zijn. Dit tekenfilmfiguur uit de serie The Jetsons wordt namelijk op 27 augustus 2022 geboren. Als hij opgroeit, trouwt hij met Judy Jetson, krijgen ze twee kinderen en leven ze in huizen op kilometers hoge palen in het jaar 2062.

Mocht je de serie niet kennen, dan komt dat waarschijnlijk omdat je jong bent. De tekenfilm werd namelijk van 1962 tot en met 1987 gemaakt. Zie het als een soort Flintsones, maar dan in de toekomst. Voor de makers van de serie precies honderd jaar in de toekomst. Inmiddels zijn we al zestig jaar verder en lijkt onze wereld totaal niet op die van The Jetsons.

Zo reizen de Jetsons met vliegende auto’s die zichzelf opvouwen tot een koffer, zodat parkeren geen probleem meer is. Alle voetpaden bewegen uit zichzelf, want de hele wereld is ingericht op gemak. Dat is bij ons wel anders. Toch moeten we onszelf niet blindstaren op die vliegende voertuigen, want het merendeel uit de Jetsons hebben we al.

Videobellen

En dan heb ik het niet alleen over dat we de aarde aan het verwoesten zijn, waardoor we met een stijgende zeespiegel zitten en we mogelijk andere vormen van wonen moeten verzinnen. Nee, ik bedoel de technologie die in de serie onbereikbaar ver in de toekomst lijkt te liggen, maar we gewoon al in huis hebben.

In de serie is videobellen bijvoorbeeld heel groot, terwijl dat in die tijd echt nog niet kon. Inmiddels is videobellen de normaalste zaak van de wereld. Zoontje Astro kijkt in de serie een aflevering van The Flintstones op zijn enorme smartwatch met een antenne. Wij lopen inmiddels rond met de kleinste smartwatches zonder antenne met de meest kraakheldere schermen.

Robots in huis? We hebben nog geen huishoudrobot in de vorm van Rosie die kookt, schoonmaakt en speelt met de kinderen, maar de kleine robotstofzuiger rolt al bij een groot deel van de Nederlanders over de vloer.

In The Jetsons kon men zonder problemen het nieuws lezen op hun schermen, wat we inmiddels allemaal gewend zijn als het internet. We hebben een magnetron en een elektrische tandenborstel.

We zijn zelfs verder

Maar we zijn ook veel verder dan The Jetsons. Met name door de smartphone. Het was voor de Jetsons mogelijk om te videobellen, maar alleen met grote, lompe schermen in huis. Het was mogelijk om elkaar te bellen van een afstand, maar alleen met een enorme antenne op je hoofd.

Wij hebben allemaal een smartphone, waarmee we niet alleen het nieuws kunnen lezen wanneer we willen en kunnen videobellen, maar zoveel meer mee doen. Zelfs de Jetsons in 2062 zouden verbaasd zijn over dit wonderlijke stukje technologie.

Toch zijn er nog steeds dingen die de Jetsons wel hebben en wij niet. Ja, die vliegende auto’s zijn leuk. Maar dat George Jetson maar twee dagen in de week drie uur hoeft te werken? Dat is pas echt jaloersmakend.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.