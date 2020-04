Nu we massaal thuis blijven, vliegen de kilo’s er zo aan. Dat hoeft niet erg te zijn, maar ik ben er toch niet zo blij mee. Kunnen apps helpen?

Thuis sporten? Dat klinkt makkelijker dan het is

Het leven is voor iedereen nu een beetje vreemd. Zelfs voor oplichters. Toen iemand mij deze week probeerde op te lichten door zich voor te doen als mijn energieleverancier, was de verveelde toon in zijn stem duidelijk hoorbaar. Alsof er ondertussen kinderen uit pure verveling pindakaas op de muur aan het smeren waren en hij niet meer de energie had om er wat tegen te doen.

Maar waar ik nu vooral tegenaan loop, is dat ik in thuisisolatie vrij makkelijk aankom. Je herkent het waarschijnlijk wel: we ondernemen minder en eten meer. We hebben waarschijnlijk allemaal wat snacks gehamsterd. Wellicht een extra rol koeken of een paar zakken chips. En als ik ergens heel slecht in ben, dan is het wel lekkere dingen in een kastje laten liggen.

Ook tijdens het boodschappen doen denk ik al snel: het zit allemaal niet mee in deze tijd, dan heb ik wel wat lekkers verdiend. Dan krijg ik later die avond notificaties op mijn smartwatch dat vrienden weer eens een knappe sessie hardlopen hebben voltooid, en zit ik op de bank met een koek.

Fatshaming

In mijn vorige column schreef ik nog dat niet naar buiten gaan nu productief genoeg is. Maar nu de maatregelen zijn verlengd en het daarna waarschijnlijk nog een tijdje door blijft gaan, maak ik mij toch een beetje zorgen over mijn lichaam.

Nu wil ik wel één ding duidelijk maken: ik heb het over mezelf en niemand anders. Tijdens deze periode gebeurt fatshaming nog meer dan normaal en dat is walgelijk. Laat mensen in hun waarde, hoe ze er ook uit zien. Dat ik mij druk maak over dat er enkele kilo’s bijkomen, zegt vooral ook iets over mij.

Instagram-sporters

Maar ik ben waarschijnlijk niet de enige die zo denkt. Bedrijven spelen gretig in op deze situatie, door extra reclame te maken voor hun sport-apps. Op Instagram worden de stories van mensen die langzaam doordraaien afgewisseld met extreem enthousiaste, gespierde sporters die wilde oefeningen op een matje doen en zo nu en dan hun smartphone erbij pakken. Download deze app en je hebt na deze quarantaine ook zo’n lichaam!

Het zijn altijd van die types die al extreem fit zijn, waardoor de oefeningen super makkelijk ogen. Maar ga er zelf maar eens aan beginnen. Als je instort na een paar minuten planking, helpt zo’n app je echt niet te motiveren om door te gaan.

Nu heb ik makkelijk mopperen, terwijl ik de tofste technologie in huis heb om te sporten. Eerder schreef ik al over virtual reality als de ultieme sportschool voor thuis. Tevens heb ik nu een maffe plastic ring voor de Nintendo Switch, voor een sportgame waarin je rent en allerlei oefeningen doet om op het scherm vijanden te verslaan. Maar hoe leuk het ook is aangekleed, de motivatie en het doorzettingsvermogen kunnen alleen maar uit jezelf komen. Deze maand is het daarom klaar met de excuses en ga ik weer aan de slag. Zodra de koeken op zijn.

Hoe blijf jij fit tijdens thuisisolatie? Gebruik je daar apps voor? Of laat je het allemaal maar even gaan? Laat van je horen in de reacties!

