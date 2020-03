Column: Thuiswerken is niet zo makkelijk als het lijkt

Deze periode zullen steeds meer mensen thuiswerken in verband met de verspreiding van het coronavirus. Als ervaringsdeskundige heb ik wat tips.

Ervaringsdeskundige thuiswerken

Eén van de slimste dingen die bedrijven nu kunnen doen, is hun personeel thuis laten werken. Het coronavirus verspreidt zich namelijk rap als mensen dicht bij elkaar in kleine ruimtes zitten. Iemand hoeft maar ongemerkt geïnfecteerd te zijn, even flink te hoesten en de verspreiding zet zich zo door.

Mensen lijken op twee manieren te reageren op het virus. Ze zijn bijzonder laconiek of juist extreem paniekerig. Het probleem is echter dat zelfs als jij geen groot risico loopt bij het krijgen van COVID-19, want ‘het is maar een griepje’, je het wel makkelijk kunt doorgeven aan de meer kwetsbaren in de samenleving die het virus mogelijk niet overleven. Door onder andere thuiswerken te promoten, kan de verspreiding van het virus hopelijk enigszins worden beperkt.

Voor menig ‘working nine to five, what a way to make a living‘ mens zal het thuiswerken aantrekkelijk klinken. Lekker werken in je meest comfortabele kleding op je eigen meubels, met je eigen eten en drinken en misschien nog wel het belangrijkste: je eigen toilet. Nergens poept het zo fijn als thuis. Maar na enkele dagen of zelfs weken kan dat best tegenvallen.

Douche alsjeblieft

Ik werk al lang voornamelijk vanuit huis en dat bevalt goed. Deze introvert is al jaren in training voor quarantaine, maar het is niet zo makkelijk als het lijkt. Hoewel je op kantoor waarschijnlijk veel afleiding hebt, heb je dat thuis – op andere manieren – ook. Al je spulletjes staan om je heen: je ziet je televisie, spelcomputers en boeken staan. Je hebt wellicht de neiging om nog eventjes op te ruimen of schoon te maken voordat je verder gaat. Een klein boodschapje kan wel tussendoor. Oeps, het is weer een uur later.

Daarnaast is het heel makkelijk om te verslonzen. Als je naar kantoor gaat, doe je waarschijnlijk je best om er presentabel uit te zien. Je verzorgt jezelf, trekt wat leuks aan en bent klaar voor de dag. Als je thuis werkt, denk je al snel dat je het douchen wel een keertje kunt overslaan. Wellicht stap je niet eens uit je pyjama en pak je er een zak chips bij. Dikke prima voor een dag, maar voor je het weet heb je zo een week niet gedoucht en niemand gezien.

Mijn tip is dus om te leven zoals je normaal ook zou doen. Dat betekent dat je dezelfde dagen doucht en je kleren aantrekt waarmee je normaal ook mee naar buiten zou gaan. Ga sowieso naar buiten! Frisse lucht en beweging geven je nieuwe energie om weer aan de slag te gaan. En wie weet kom je nog wat mensen of (als je echt geluk hebt) een leuke hond tegen.

Het meest lastige van thuiswerken vind ik het gescheiden houden van werk en privé. Dat kun je oplossen door een plekje te creëren die je enkel voor werk gebruikt en waar je op gezette tijden niet meer komt.

Meer thuiswerken

Eigenlijk is het verplicht op kantoor zitten voor velen compleet onnodig. Toch moeten we massaal dagelijks heen en weer reizen, als sardines in de trein of stapvoets in de file. Zodra het coronavirus over is gewaaid, hoop ik dat bedrijven meer open staan voor thuiswerkers zodra ze merken dat het allemaal prima gaat.

En mocht je binnenkort helemaal de deur niet meer uit mogen? Dan is er ook goed nieuws, want volgende week komt Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch uit. Dan wil je toch niet meer naar buiten.

