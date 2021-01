Ik blijf maar naar TikTok kijken en ik ben er nu achter waarom deze app zoveel fijner is dan Instagram.

TikTok versus Instagram

In het nieuwe jaar heb ik mijzelf niet voorgenomen om minder TikTok te gebruiken. De app gaat wel na een half uur per dag op slot, maar zoals de mensen op Urk negeer ik de regels gewoon. De app biedt een ideale combinatie van humor, schoonheid, fails, honden, talent en meer. TikTok openen voelt inmiddels zelfs veel fijner dan Instagram openen.

Hoewel het grotendeels ligt aan wie jij volgt, is Instagram over het algemeen een plek waarin je de beste kant van jezelf laat zien. Je toont enkel de mooiste beelden, waar je zelf goed op staat, waar je huis helemaal schoon is en je hond of kinderen zich goed gedragen. Vol met filters natuurlijk om alles er perfect mogelijk uit te laten zien.

Ik heb geprobeerd om mijn Instagram beter te maken door het ontvolgen van bepaalde accounts, op de zoekpagina aan te tikken waar ik meer van wil zien en meer kunstenaars te volgen. Het blijft echter een rare plek.

Algoritmes

Grotendeels heeft dat te maken met wat het platform wil dat jij ziet. Als je op Instagram iets leuk vindt, dan zal het platform je altijd mooiere versies van datgene tonen. Totdat je met een minderwaardigheidscomplex door de beelden zit te scrollen. Je gaat je spiegelen aan een ideaalbeeld dat alleen bestaat op Instagram.

Natuurlijk wil TikTok je ook meer geven van wat je leuk vindt. Als je een filmpje hebt afgekeken, denkt de app dat je daar meer van wil zien. Maar je wordt niet een mooiere kant ingeduwd. Dat heeft te maken met de aard van de video’s die op TikTok worden geplaatst.

Naast de dansjes en pranks, zijn het voornamelijk normale mensen op TikTok die niet perfectie, maar het normale romantiseren. Geen ideaal lichaam of ideaal huis, maar via belichting en muziek worden doodnormale dagelijks bezigheden als opstaan, kleren kiezen en een ontbijtje maken mooi gemaakt.

Normaal is genoeg

Instagram laat je zien wat je niet hebt en biedt je talloze advertenties met producten om dat lege gevoel op te vullen, terwijl TikTok je laat zien hoe mooi het normale is. Mijn favoriete TikTokkers zijn mensen die gewoon iets uit hun leven delen. Bijvoorbeeld een mooie wandeling in de natuur of iets thuis.

Daarom doet authenticiteit het zo goed op TikTok. Mensen die compleet zichzelf zijn en hun leven en passie delen zijn veel interessanter. Op TikTok is normaal goed genoeg. Mits het wel mooi gemonteerd is natuurlijk.

