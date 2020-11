Column: Nog maar een jaar Disney Plus dan

Elke week krijgen we een nieuwe aflevering van series in het Star Wars- en Star Trek-universum. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Tijd voor een tweede jaar Disney Plus.

Nog een jaar Disney Plus

Een jaar geleden werd Disney Plus in Nederland geïntroduceerd en ik sloot direct een jaarabonnement af. De nieuwe streamingdienst had namelijk niet alleen (bijna) de volledige catalogus aan Disney- en Pixar-films, maar beloofde ook waanzinnige series rond Star Wars en Marvel. Natuurlijk wil ik dat!

Toch had ik er al snel spijt van. Nadat het eerste seizoen van Star Wars-serie The Mandalorian in december werd afgerond, bleef er heel weinig over. Met hier en daar een uitzondering, zoals Black is King van Beyoncé, was er maar weinig boeiends op de streamingdienst te zien voor iemand zonder kinderen.

Android Planet staat deze maand in het teken van geld besparen en betalen voor een streamingdienst die je eigenlijk niet gebruikt is niet heel handig. Maar Disney heeft iets heel slims gedaan. Net toen mijn abonnement, en waarschijnlijk die van vele anderen, zou aflopen, was daar spontaan: The Mandalorian seizoen 2. En nu heb ik toch weer een heel nieuw jaar Disney Plus.

Star Wars en Star Trek

Op dit moment geniet ik heel erg van het tweede seizoen van The Mandalorian. Ik hoop dat de makers niet teveel gaan leunen op de animatieseries waar nu veelvuldig naar wordt verwezen, want ik vond het eerste seizoen juist heerlijk op zichzelf staan. Maar verder heb ik niets te mopperen. De productiewaarden zijn gigantisch, Baby Yoda is oneindig schattig en ook Pedro Pascal is een topper.

Hoe tof is het dat we tegenwoordig gewoon elke week op vrijdag een nieuwe aflevering van een goede Star Wars-serie en een nieuwe aflevering van een goede Star Trek-serie (op Netflix) krijgen? Enkele weken terug had ik daar ook nog elke vrijdag een aflevering van Drag Race: Holland bij, maar ik kan mij voorstellen dat de meeste mensen die eerdergenoemde series kijken, niet dezelfde warme gevoelens krijgen bij een wedstrijd tussen Nederlandse drag queens.

Het voelt nog een beetje onwennig dat de nerdcultuur van vroeger nu mainstream is geworden. Dat is natuurlijk al heel wat jaren gaande, maar ik weet nog dat je vroeger de vreemde geek was als je science-fiction en superhelden leuk vond. Nu zijn het de genres waar het meeste geld mee te verdienen valt.

Nog een jaar

Maar straks is The Mandalorian weer voorbij en zit ik weer met een jaar Disney Plus. Ik heb goede vertrouwen in de Marvel-series die komen. WandaVision (met Scarlet Witch en Vision uit de Marvel-films) lijkt waanzinnig te worden. De serie neemt een duik in de geschiedenis van televisie, met onder andere een live publiek tijdens de opnames zoals vroeger. Deze show komt in januari uit.

Wat daarna gebeurt is lastiger. Er zouden regelmatig nieuwe shows uitkomen, maar toen kwam het coronavirus en kwamen alle opnames stil te liggen. Dus na januari zit ik mogelijk weer met een Disney Plus-abonnement zonder dingen om te kijken. Of The Mandalorian moet sneller terugkeren dan verwacht. Het hoofdpersonage doet in ieder geval iets goed in deze tijd: hij draagt altijd een masker.

Hoe kijk jij naar Disney Plus na het eerste jaar? Heb je nog een abonnement? Laat van je horen in de reacties!

