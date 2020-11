Column: Het laatste dat Twitter nodig heeft is een editknop

Twitter heeft nu ‘fleets’, maar met elke nieuwe toevoeging klinkt de vraag om een editknop luider. Dat is echter het laatste dat Twitter nodig heeft.

Geen Twitter-editknop

Twitteraars kunnen slecht tegen verandering. Ze waren de afgelopen weken weer in rep en roer omdat er een nieuwe functie is toegevoegd. Na de rellen rond de likeknop en andere aanpassingen die iedereen na enkele weken heeft geaccepteerd, is men nu boos om fleets.

Volgens Twitter is het idee van fleets dat je berichten kunt delen die na 24 uur weer verdwijnen, in plaats van dat ze altijd op je profiel blijven staan. In de praktijk zijn fleets exact hetzelfde als Instagram Stories, maar dan met veel minder opties.

Elke keer als Twitter iets nieuws toevoegt zijn mensen niet alleen bang voor verandering, maar ook verbaasd dat er nog steeds geen editknop is. Iedereen op Twitter heeft wel eens een tweet geplaatst met een tikfoutje. Dan moet je het bericht helemaal verwijderen en opnieuw plaatsen, maar als je al wat likes en retweets hebt doe je dat natuurlijk niet zo snel. Even bewerken zou dan fijn zijn.

Misinformatie

Maar één van de grootste problemen van alle sociale media op dit moment, is misinformatie. Twitter heeft de afgelopen periode zijn best gedaan om de snelle verspreiding van deze berichten te beperken. Dat gebeurt onder andere met een melding onder een tweet over een belangrijk onderwerp, als de informatie in het bericht niet lijkt te kloppen. Die melding heeft bijvoorbeeld veelvuldig onder de tweets van Donald Trump gestaan.

Daarnaast zijn de retweets aangepakt. Voorheen hoefde je enkel op de retweetknop te drukken om informatie verder te verspreiden. Nu word je naar het scherm gestuurd waarbij je zelf nog commentaar bij de retweet moet toevoegen. Als je niets toevoegt, wordt de tweet alsnog gewoon gedeeld als een normale retweet. Twitter rolt deze week ook een nieuwe waarschuwing uit, die je krijgt te zien als je een tweet liket waar een waarschuwing onder hangt.

Als je een editknop aan deze chaos toevoegt, gaan mensen iets plaatsen dat razendsnel retweets krijgt, waarna ze het bericht snel even aanpassen. Iedereen die het heeft geretweet, deelt dan plots een heel ander bericht. Bij grote accounts gaan retweets razendsnel, dus zoiets kan al in tien seconden zijn gebeurd.

Friet of patat

En dat gaat natuurlijk veel verder dan een grapje, zoals dat iemand zegt dat het ‘friet’ is en er na een minuut snel ‘patat’ van maakt. Of dat iemand een vraag stelt, antwoorden afwacht en dan snel de verwoording van de vraag aanpast. Het gaat om grootse onderwerpen. Informatie over het coronavirus en de vaccins, over verkiezingen en zoveel meer. Het ene moment retweet je “honden zijn goed” en zonder dat je het weet staat er plots “nazi’s zijn goed” op je profiel. Nee, ik heb liever fleets dan een editknop.

Ik ben zelfs wel blij met de fleets. Enerzijds omdat de Instagram-app hollend achteruit gaat en ik mijn stories toch ergens kwijt wil. Maar bovenal omdat de fleets bij mij vooral bestaan uit leuke filmpjes en foto’s van honden en katten. Misschien een idee voor een los sociaal netwerk?

