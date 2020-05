Column: Heb je al geprobeerd het apparaat uit en weer aan te zetten?

We kennen allemaal het beste hulpmiddel voor technische probleempjes: het apparaat even uit- en weer aanzetten. Maar waarom voelt dat tegenwoordig als veel werk?

Have you tried turning it off and on again?

De laatste tijd heb ik steeds vaker kleine probleempjes met mijn smartphone en laptop. Bijvoorbeeld dat het volume te laag staat en niet hoger kan, waardoor een videovergadering nauwelijks te verstaan is. Daarnaast werkte de camera van mijn smartphone plots niet meer, waardoor ik niet de duizendste foto van de dag van mijn hond kon maken. De meest logische oplossing is dan om even je apparaat opnieuw op te starten.

Dat is het advies wat je iedereen geeft die niet zoveel verstand heeft van technologie, omdat het negentig procent van alle techproblemen oplost. Hilarische serie The IT Crowd heeft er zelfs een hele show aan gewijd. Het werk van de nerds op de IT-afdeling van een groot bedrijf bestaat in die serie enkel uit het antwoorden: “have you tried turning it off and on again?”. En dan als kijker lachen over die domme mensen die dat niet snappen, terwijl de serie draait op m’n laptop die maar voor de helft werkt omdat ik weiger het ding opnieuw op te starten.

Gek genoeg pas ik dat advies zelf niet toe. Mijn apparaten laat ik tegenwoordig zo lang mogelijk aan staan of slapen, omdat opnieuw opstarten voelt als teveel werk. Ik zit nog liever met slechte audio of een missende camera, dan dat ik een paar minuten de tijd neem om te herstarten.

Lui

Eigenlijk zou je elke week een keer je telefoon moeten herstarten om probleempjes voor te zijn. Maar wanneer is een juist moment? In een tijd waarin je altijd bereikbaar zijn en alles wil meekrijgen, is rebooten alsof je eventjes de wereld uitschakelt.

Natuurlijk is het bovenal luiheid. Ik heb sowieso het idee dat ik veel luier word in mijn smartphonegebruik. Neem e-mails bijvoorbeeld. Het is in Gmail veel makkelijker om een vervelende e-mail snel te archiveren of op ongelezen te laten, dan een andere actie te ondernemen. Maar als de verzender elke week (of zelfs elke dag) zo’n e-mail stuurt, moet je die elke keer weer actief negeren.

Je kan er natuurlijk voor kiezen om even de ‘unsubscribe-knop’ te zoeken of die e-mails standaard weg te filteren. Dan heb je er daarna nooit meer last van. Dat probeer ik deze week vol te houden. Elke keer als ik denk: ik hoef deze e-mail nu niet en de volgende keren eigenlijk ook niet, zorg ik ervoor dat dit de laatste e-mail van die verzender in mijn inbox is.

Korte termijn

Daar moet ik wel even de knop voor omzetten, want mijn hoofd draait meer om de korte termijn dan de lange termijn. Het is op dit moment fijn om even die e-mail weg te hebben, maar als de berichten blijven komen, schiet je er niets mee op. Het is nu even fijn om de smartphone of laptop te kunnen blijven gebruiken, maar die probleempjes zijn op de lange termijn vervelend en wie weet wat er nog meer bij komt.

Het denken in de korte termijn in plaats van de lange termijn is een probleem waar ik vaker tegenaan loop als het gaat om technologie. Neem bijvoorbeeld datumprikkers. Je moet plots achterhalen of je enkele maanden in toekomst tijd hebt. Als ik exact weet wat ik volgende week allemaal moet doen, dan is het al heel wat.

Inmiddels heb ik iets nieuws: een vaste dag om mijn planten water te te geven. Waterwoensdag. Misschien wordt het ook tijd voor rebootzondag? En datumprikkerdonderdag? En als we toch bezig zijn: kan iemand 2020 even uitzetten en opnieuw opstarten? Thanks!

