Column: Vergelijkingswebsites zitten vol met boeven

Zoek je informatie over producten zoals een nieuw matras, dan kom je al snel terecht op verschillende vergelijkingswebsites. De één nog crimineler dan de andere.

Boeven op m’n matras

Ik heb een matras nodig. Dat overkomt iedereen wel eens. Als het goed is zelfs elke tien jaar, want zo vaak moet je een nieuw matras kopen. Misschien zelfs wel vaker als je toe bent aan een ander formaat bed. Toen ik de vorige keer een matras kocht ging ik naar een beddenwinkel en liet ik mij adviseren. Ik heb wat matrassen geprobeerd en toen eentje besteld die nog steeds best goed bevalt.

Inmiddels ben ik bang dat ik mezelf op deze manier tekort doe, want er zijn natuurlijk veel meer matrassen dan in die ene winkel. Misschien kan ik ‘s nachts wel veel beter liggen dan ik nu doe. En even proefliggen in een beddenzaak met een hijgerige verkoper in je nek, zegt natuurlijk weinig over de ervaring met deze matrassen tijdens een hele nacht of jaren later.

Om een beetje zekerheid te vinden, deed ik wat ik altijd doe als ik twijfel over een nieuw product: ik vroeg het internet om hulp. Meestal kom je door een combinatie van recensies, gebruikerservaringen en berichten op sociale media, een heel eind. Als het gaat om matrassen ben ik echter alleen maar verder van huis.

Kuilen

Om te beginnen met professionele recensies: die bestaan niet voor matrassen. Er is geen Matrasplanet.nl waarin journalisten de laatste matrasnieuwtjes delen, live verslag doen van matraspersconferenties en vlotte videoreviews maken. Waar je mee overblijft is de Consumentenbond, maar op de mening van één partij met vaak één tester afgaan is een twijfelachtige strategie.

De gebruikersrecensies helpen ook niet echt. Van praktisch elk matras dat je zoekt, vind je beide kanten van het waarderingsspectrum. De één wordt na de eerste nacht wakker met rugpijn, een week later zitten er kuilen in het matras, is de partner vreemdgegaan en de auto gestolen. Maar van hetzelfde matras zijn ook recensies te lezen van mensen die voor het eerst in hun leven een nacht doorhalen, wiens reuma spontaan is genezen en die dankzij dit matras plots een waanzinnig seksleven hebben.

Dan sociale media misschien? Maar nee, daar wordt iedereen alleen maar boos op elkaar dat ze niet hetzelfde matras kopen. Of delen ze berichten dat meerdere kennissen rugpijn hebben gekregen nadat ze allemaal dat ene Emma-matras hadden aangeschaft. Ga je daarom uit pure wanhoop maar naar Google, dan kom je vergelijkingssites tegen. Die ogen fantastisch, met precies de juiste informatie. Totdat je de gordijnen opzij duwt en ziet wat er achter zit.

De schuld van Google?

Bij websites met journalisten die recensies schrijven, weet je dat deze mensen onafhankelijk zijn. Tenminste, zo zou het moeten. Deze vergelijkingswebsites doen alles om te lijken op zo’n journalistieke website, maar ondertussen blijkt deze in handen te zijn van een matrassenwinkel of een ander bedrijf dat jou een bepaalde kant op wil sturen. Het zijn boeven die van deze twijfel over het maken van een dure aankoop misbruik maken.

Deels ligt het probleem bij Google. Eerder schreef ik in deze columnreeks al dat het zoeken via Google steeds frustrerender is, en hoe ik door op het eerste resultaat te klikken ben opgelicht. Hetzelfde geldt voor deze vergelijkingswebsites. Die weten namelijk heel goed waar Google naar kijkt om hun een mooi plekje te geven. Google ziet bijvoorbeeld hoeveel tijd een gebruiker op de website besteedt na het klikken op een zoekresultaat. Blijft de gebruiker daar een tijdje, dan zal het wel goed zijn. Daarom staan deze websites vol met tekst waarin je kunt blijven scrollen, met aantrekkelijke tabellen en vergelijkingen die uitnodigen tot staren.

Daarmee krijgen deze websites een enorme invloed, terwijl de meeste mensen waarschijnlijk niet eens doorhebben wie deze teksten schrijven en met welk doel. En dan heb ik het alleen nog maar over matrassen. Hetzelfde gebeurt met talloze producten. Pas dus goed op! Ondertussen ben ik nog niets wijzer over mijn nieuwe matras, maar ik slaap er nog maar een nachtje over.

