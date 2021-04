Column: Ruim deze voorjaarsschoonmaak je provider eens op

Het is tijd voor de voorjaarsschoonmaak en die kun je op verschillende manieren invullen. Haal dit jaar de stofdoek eens langs je provider.

Voorjaarsschoonmaak

We hebben de afgelopen week enkele heerlijke lentedagen gehad, dus dit is het moment om de voorjaarsschoonmaak te starten. Ik heb geen idee of die traditie nog echt in stand wordt gehouden, maar het klinkt altijd wel goed. De ramen kunnen weer open en alle stoffigheid kan er uit. De lente voelt meer als de start van een nieuw jaar dan 1 januari, dus waarom niet je huis opfrissen voor dat nieuwe begin.

Zelf heb ik sinds vorige week hulp in de huishouding. Het voelt super decadent dat ik iemand anders voor mij laat schoonmaken, maar ik ken mijn zwakke punten. Ik kan het gewoonweg niet bijhouden. De klusjes blijven dan enorm lang liggen en als het echt moet gebeuren, kost het teveel tijd.

Digitale schoonmaak

Daarom kan ik mij dit jaar eens focussen op de digitale voorjaarsschoonmaak. Daar zijn natuurlijk een aantal voor de hand liggende acties voor te bedenken. De apps weggooien die je niet meer gebruikt, inbox zero bereiken of een frisse nieuwe achtergrond instellen. Maar laten we dit jaar eens een stapje verder gaan.

Hoelang zit jij al bij dezelfde provider? Heb je wel eens nagedacht over overstappen? Zelf heb ik er eigenlijk nooit bij stilgestaan, omdat het jaar na jaar gewoon doorloopt. Tevens heb ik nu een goede combinatie met internet thuis en een mobiel abonnement, waardoor overstappen niet logisch is. Of is dat een excuus om er niet meer over na te hoeven denken?

Datalekken

Providers lijken allemaal hetzelfde, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze hebben niet allemaal hetzelfde bereik, ze bieden niet allemaal tegelijk 5G aan en ze hanteren natuurlijk ook niet dezelfde prijzen. Maar bovenal bleek de afgelopen weken dat ze niet allemaal even zorgvuldig met je gegevens omgaan.

T-Mobile heeft jarenlang locatiegegevens van gebruikers gedeeld met Centraal Bureau voor de Statistiek. Die gegevens zijn niet eens allemaal geanonimiseerd. Toen bij de start van de coronacrisis bleek dat locatiegegevens van telecomproviders niet zomaar mochten worden gebruikt, hebben T-Mobile en CBS de samenwerking gestopt. Klanten zijn echter niet op de hoogte gesteld.

Huawei kon ondertussen gewoon gegevens van Telfort-klanten inzien. Hoewel Huawei dit zelf ontkent, vind ik het lastig om een bedrijf te vertrouwen dat nepprofielen op sociale media inzet om het sentiment rondom het bedrijf positief te beïnvloeden.

Stofdoek over je provider

Net zo vreemd als Amazon, dat deze maand massaal nepaccounts aan lijkt te maken om te doen alsof de werkomstandigheden bij de gigant goed zijn. Dat gebeurt als reactie op de verhalen van werknemers die in flessen plassen en in zakken poepen, omdat ze anders niet genoeg werk gedaan krijgen. Over een noodzaak voor schoonmaken gesproken.

Maar zoals we inmiddels allemaal met een schuin oog kijken naar de praktijken van Amazon, moeten we dat ook eens bij onze eigen provider doen. Misschien een leuk idee om dit voorjaar eens de stofdoek over onze provider te halen en je eens goed af te vragen: wil ik daar weer een nieuw jaar mee verder?

