Column: Vuurwerk bestrijden met een app

Niet alleen tijdens de jaarwisseling wordt er vuurwerk afgestoken, maar al weken daarvoor zijn de knallen dagelijks te horen. Wat een vreemde traditie.

Tegen vuurwerk met een app

In Nederland wordt van alles gedaan omwille van traditie. Het een is iets moois om in stand te houden, terwijl het ander vraagt om aanpassing omdat de wereld verandert. Vuurwerk is wat mij betreft een van de vreemdste tradities die steeds meer uit de hand loopt.

Wat mij vooral verbaast is hoe vroeg er inmiddels al vuurwerk wordt afgestoken, zonder consequenties. Al weken lang klinken er elke avond knallen of meer. Er blijkt inmiddels zelfs een app te zijn om vuurwerkoverlast te melden. Het idee is dat je het filmt, omdat politie de daders meestal niet op heterdaad kunnen betrappen.

Vuurwerkshow

Vuurwerk heb ik nooit echt leuk gevonden. Vroeger stak ik natuurlijk wel eens wat af, ook op momenten dat het niet mocht. Dat was spannend. Een grote vuurwerkshow met echt goed siervuurwerk is tevens iets wat je lang bijblijft. Het is een combinatie van puur spektakel en schoonheid, mits het goed wordt gedaan. In Nederland zie je daar echter weinig van terug.

Een groot deel van het vuurwerk hier is knalvuurwerk en dat wordt elk jaar heftiger. Natuurlijk niet op legale manier, maar geïmporteerde bommen om de grootste knal te veroorzaken en eventueel dingen te verwoesten. Toen ik jonger was, waren het verkeersborden die het moesten ontgelden. Inmiddels worden er volledige auto’s opgeblazen.

Al jaren hoop ik dat alle gemeenten een vuurwerkshow houden en consumentenvuurwerk verbieden, maar dat gebeurt niet. Mensen willen niet dat dit wordt afgepakt. Inmiddels heb ik een hondje en ben ik mij extra bewust over het effect dat al die knallen kunnen hebben.

Verkwanselen

Als je honderden of duizenden euro wil verkwanselen aan kort spektakel, moet je dat helemaal zelf weten. Maar heb je enig idee wat die knallen met anderen doen? Mijn pup groeit op in een tijd dat er elke avond wel knallen klinken. Hij is dus wat gewend, maar het blijft toch schrikken.

Voor andere huisdieren is het simpelweg traumatisch. Veroorzaak jij een knal omdat je even een lolletje wil, zit er in een huis in de buurt mogelijk een hond te rillen van pure angst. Ouderen schrikken zich rot, terwijl ze lichamelijk al zo weinig kunnen hebben. Of denk eens aan wat veteranen met posttraumatisch stressstoornis moeten voelen bij elke knal. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het milieu, of vuurwerkslachtoffers die vaak bestaan uit omstanders.

Ik zal de app zelf niet gebruiken, maar wellicht is zoiets wel de oplossing. Want als de politie het niet kan handhaven en het verbod maar niet komt, zal het elk jaar alleen maar erger worden.

