TikTok was de afgelopen week veel in het nieuws om verschillende privacyzorgen. Maar dat is niet waar ik mij boos over maak. Want wat gebeurt er in vredesnaam met dat TikTok-algoritme?

Het TikTok-algoritme gaat fout

“Je moet wel heel dom zijn om TikTok nog op je telefoon te hebben staan!”. Dat soort berichten kon je de afgelopen week op sociale media lezen, toen duidelijk werd hoeveel de app over je smartphonegebruik weet. Het blijkt dat TikTok onder andere ziet welke andere apps je geïnstalleerd hebt, wat voor telefoon je gebruikt en met welk wifi-netwerk je bent verbonden. Zelfs het klembord van iOS-gebruikers wordt gekopieerd.

Dat is nogal wat, maar laten we niet doen alsof dat uniek is. De meeste grote, gratis apps op je telefoon doen soortgelijke dingen. Bijvoorbeeld om advertenties beter op jou af te stellen. Toch is een kritische blik over deze praktijken goed en dat zou vaker moeten gebeuren.

De afgelopen weken was er bijvoorbeeld veel te doen over de Covid-19-tracker die automatisch op telefoons is geplaatst. Mensen waren woedend dat zonder hun toestemming hun gedrag gevolgd zou worden. Niet wetende dat de functie automatisch uit staat, alleen wordt gebruikt door de officiële corona-app van je land en enkel als je zelf toestemming geeft. Waar is die waaksheid als het gaat om andere apps, zoals Facebook?

Algoritme

Privacy is op dit moment ook niet mijn grootste probleem met TikTok. Eerder heb ik al wel eens duidelijk gemaakt dat ik dol ben op deze app. Niet om zelf filmpjes te maken, maar door de extreem toegankelijke manier om snel hele leuke, korte filmpjes achter elkaar te zien. TikTok is goed in het weten wat jij leuk vindt en geeft je daar steeds meer van. Tenminste, dat is de bedoeling.

Ik heb een tijdje een TikTok-account gebruikt om zo alle functies te kunnen testen, maar toen veranderde het algoritme plots waardoor ik enkel nog een combinatie van Nederlandse en Indische TikToks zag. Daar kon ik niets mee. Toen ik uitlogde kreeg ik gewoon weer de populairste video’s, maar omdat de app mij als een nieuwe gebruiker zag kreeg ik nog weken lang video’s voorgeschoteld die ik al had gezien.

Het ging vervolgens een hele tijd goed. Zo goed zelfs, dat ik mezelf een limiet van een half uur per dag moest opleggen. Het algoritme werkte perfect. Maar in de afgelopen weken veranderde dat weer en zie ik alleen nog maar Nederlandse TikToks. Als TikTok zag dat ik wilde minderen en mij daarmee wilde helpen, dan is dat absoluut gelukt.

Hamilton

De Amerikaanse musical Hamilton is sinds deze maand via Disney Plus te zien. Ik luister al lange tijd naar de waanzinnige soundtrack van deze show over founding father Alexander Hamilton, maar qua beeld kwam je tot nu toe niet veel verder dan wat slechte YouTube-video’s vanuit het publiek.

Er was sprake van dat Hamilton vertaald zou worden naar het Nederlands. Sterker nog: in 2016 vertelde Joop van den Ende in De Wereld Draait Door dat de eerste versie van de vertaling al klaar was. De musical gaat over de Amerikaanse geschiedenis, over hoe immigranten de wetten daar hebben vormgegeven. Dit wordt verteld in een tijd waarin immigranten met de nek worden aangekeken, met mensen van kleur die op straat worden vermoord om hun huidskleur. Ook via rap, dat in Afrika is ontstaan en in de Verenigde Staten is gegroeid tot een industrie. Dat ga je vertalen naar het Nederlands? “Immigranten, wij klaren die klus!”.

Nou, zo voelt het Nederlandse TikTok dus ook. Mensen die wanhopig Amerikanen proberen te kopiëren. Ongemakkelijk en nep. Of zoals Jim Bakkum in de rol van Alexander Hamilton in de beroerde Nederlandse vertaling van Hamilton zou rappen: “Het is moeilijk om naar je te luisteren met een strak gezicht!

