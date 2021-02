Streamingdiensten vallen over elkaar heen met series over zielsverwanten, maar Disney gaat er dit jaar met mijn hart vandoor.

Lees verder na de advertentie.

Wanda Maximoff is mijn valentijn

Als je Netflix gebruikt, dan heb je waarschijnlijk ook een veel te lange kijklijst vol met dingen die je ooit nog eens moet kijken. Series en films die daar al maanden staan, maar je eigenlijk nooit zin in hebt. Osmosis was bij mij zo’n serie. Deze Franse show gaat over een dating-app die de ware liefde kan vinden. Na enkele keren de eerste aflevering een kans gegeven te hebben, heb ik de serie eindelijk uit de lijst gegooid.

Het concept blijft me echter maar achtervolgen. De verschillende streamingdiensten lijken een soort vreemde fascinatie te hebben voor het concept van zielsverwanten. Het idee dat er maar één ware liefde in heel de wereld is. Als je die vindt, bezit je het ware geluk.

Op Amazon Prime Video kun je nu bijvoorbeeld kijken naar Soulmates. Ook deze serie gaat over een test die je kunt doen om je zielsverwant te vinden. Op Netflix komt volgende maand The One uit, waarin een DNA-onderzoeker een datingservice ontwikkelt om de ideale partner te vinden. Tevens wordt nu volop reclame gemaakt voor een realityserie getiteld Are You the One. Via een dating-algoritme wordt de perfecte match bepaald.

Zwart-wit

Disney hield zich vroeger ook voornamelijk met dit vermoeiende concept bezig. Denk maar aan al die animatiefilms over een prinses en een prins die bij elkaar horen, met magie die verbroken wordt door een zoen van de ware liefde. Dat is tegenwoordig gelukkig een stuk minder, maar toch is dit jaar mijn hart gestolen door iemand op Disney Plus.

In deze columnreeks heb ik meerdere keren gemopperd op de streamingdienst. In november schreef ik nog: “na januari zit ik mogelijk weer met een Disney Plus-abonnement zonder dingen om te kijken”. Maar op dit moment blijkt het één van de meest interessante streamingdiensten op de markt te zijn. Dat komt allemaal door WandaVision, de serie over superhelden Scarlet Witch (Wanda Maximoff) en Vision die vast lijken te zitten in Amerikaanse sitcoms door de jaren heen.

In de eerste afleveringen was WandaVision uitzonderlijk goed. Disney durfde zijn standaard publiek af te stoten, door iets te leveren waar de gemiddelde Marvel-kijker niet op zitten te wachten: homages aan oude series in zwart-wit. Later kwam de standaard Marvel-stijl weer terug, vol soldaten en snelle grapjes. Toch blijft de kwaliteit uitstekend.

Lost

WandaVision brengt vooral iets terug wat we heel lang niet hebben gehad. Sinds Lost (die toevallig vanaf volgende week ook op Disney Plus staat) is er geen serie meer geweest die kijkers op deze manier tussen elke aflevering door achterliet met vragen en theorieën die ze graag bespreken. Tegenwoordig moet je een serie binnen een dag bingen, omdat men anders op sociale media spoilers gooit.

Heb je met WandaVision de aflevering gekeken, dan kun je daarna een week lang genieten van theorieën, speculaties en YouTube-video’s die alle easter eggs weten te vinden. Na sommige cliffhangers wil je direct een YouTube-gat induiken, of vorige Avengers-films terugkijken.

Ergens vind ik het lastig dat Disney zo groot is geworden, maar ondertussen niet altijd de waardes uitstraalt die ik belangrijk vind. Series als The Mandalorian en WandaVision zijn echter zo goed, dat ik het niet kan helpen om enthousiast te worden.

Disney was in de tijd voor corona de leverancier van de meeste bioscoopfilms, met onder andere Marvel, Star Wars en Pixar. Eind vorig jaar liet de gigant weten zijn focus naar streaming te leggen. Met de kwaliteit van deze shows was de dood van de bioscoop nog nooit zo rooskleurig.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.