Column: Dat soort filmpjes deel je niet via WhatsApp

Na verschrikkelijke gebeurtenissen laten sociale media en apps zoals WhatsApp zich van hun allerergste kant zien. Als je dit filmpje hebt ontvangen, moet je misschien andere vrienden zoeken.

WhatsApp filmpjes verspreiden

Op 6 juli werd Peter R. de Vries neergeschoten. Dat is om veel verschillende redenen schrikken en omdat het om een bekende naam gaat heeft iedereen er een mening over.

In de uren na de gebeurtenis ontplofte sociale media op voorspelbare wijze. Vooral gênant zijn de mensen die zo’n gebeurtenis aanpakken om likes en retweets te scoren. Die plaatsen hijgerig nieuwtjes, vaak zonder te controleren of het echt is. Lekker sensationeel nepnieuws verspreiden om populair te worden.

Maar dat is nog tot daar aan toe. Er zijn ook mensen die zo graag willen scoren, dat ze Peter R. de Vries bloedend op straat filmen en die video uploaden voor clout. Anderen verspreiden die beelden vervolgens maar al te graag.

WhatsApp

Dat gebeurt onder andere op Twitter, Facebook en YouTube. Google heeft laten weten dat in de uren na het schietincident, er al honderden filmpjes zijn verwijderd waarin de beelden waren te zien.

Maar deze video’s worden ook massaal verspreid via WhatsApp. Vrienden die in WhatsApp-groepjes de beelden naar elkaar sturen zonder waarschuwing. Hier heb je een mogelijk traumatiserende video voor je neus, kijk maar wat je er mee doet.

Sociale media kun je op dit soort momenten in principe nog negeren, maar als je via WhatsApp zo’n video krijgt toegestuurd heb je het al gezien voordat het te laat is. Ik heb zelf de beelden niet via WhatsApp gekregen, waar ik erg blij mee ben. Maar toen ik het nieuws volgde door op de hashtags op Twitter te klikken, duurde het natuurlijk niet lang tot ik wel wat zag en daar heb ik spijt van.

Kwetsbaar

Iemand ligt daar voor zijn leven te vechten en dat gooi je dan online om stoer te zijn. De naasten van het slachtoffer krijgen die video’s ook te zien en ze krijgen daar niet eens een keuze in.

Stel je eens voor dat jij daar kwetsbaar en weerloos ligt. En dat die beelden vervolgens voor altijd online staan. Dat je moeder dat ziet. Of andere familieleden, mogelijk nog voordat ze het nieuws zelf horen. Wat bezielt je?

