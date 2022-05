Column: Deel toch niet de WhatsApp-gesprekken met je puber op sociale media

Steeds vaker proberen mensen viral te gaan met screenshots van een WhatsApp-gesprek, waarin hun kinderen iets doms zeggen.

Je puber op sociale media zetten

Het is al langer een trend om alle hilarische dingen van je kinderen op sociale media te plaatsen. Kijk nou wat ‘die van 9’ doet of wat ‘Marietje (7)’ heeft gezegd. Maar ouders lijken zich steeds minder zorgen te maken om de anonimiteit van hun kinderen. Tegenwoordig worden er screenshots van complete WhatsApp-gesprekken gepubliceerd.

Ik ben gelukkig nog opgegroeid in een tijd voor smartphones en sociale media. Als ik mezelf van vroeger terug wil zien, moet ik een fotoboek openslaan. Het enige moment dat een grote groep onbekende mensen kon zien wat ik deed, was toen er een foto van mij in de lokale krant stond toen ik tijdens Koninginnedag op een kleedje (zeer succesvol) spulletjes verkocht.

En dat is maar goed ook, want ik deed vast hele domme dingen in mijn jeugd. Zoals iedereen die opgroeit. Niemand kan daar achter komen, want het staat niet voor eeuwig op het internet waar potentiële werkgevers of andere partijen het kunnen vinden.

De puber

Onderdeel van kinderen krijgen is tegenwoordig bepalen hoeveel je van hen deelt op sociale media. Laat je hun hoofd zien? Noem je hun naam? Steeds meer mensen hebben er schijt aan en delen alles maar. Ze willen zo eerlijk mogelijk hun leven delen en hun kinderen horen daarbij. Maar dit gaat om jonge kinderen. Hoe zit het als ze ouder worden?

De tweet die dit onderwerp op de kaart zette kwam van een moeder die een screenshot deelde waarin ‘de puber’ onder andere durfde te vragen hoe de vaatwasser werkte terwijl ze alleen thuis was. ‘Je bent bijna 18. Volwassen voor de wet’, was de enige reactie van de behulpzame ouder.

Het zal vast humor zijn, een gebbetje tussen kind en ouder. Maar omdat het op deze manier online wordt gezet heeft iedereen er een mening over. Met dit soort tweets zet je gewoon je kinderen voor schut op internet. Zelfs als zij er op dat moment om kunnen lachen, staat dat voor altijd online.

Privacy

Ik heb geen kinderen, wil ze ook niet en ik ben dus niet in de positie om anderen te zeggen hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Maar een onmiskenbaar onderdeel van opvoeding is tegenwoordig kinderen leren hoeveel ze van zichzelf online delen. Je kunt ze daar helemaal los in laten of ze alles verbieden; dat is aan de ouder.

Maar dan moet je wel zelf het goede voorbeeld geven. Als je dit soort dingen maar blijft delen op sociale media, kies jij ervoor dat de privacy van je kinderen niet zo belangrijk is. Nog voordat ze zelf kunnen doorhebben hoe belangrijk online privacy kan zijn en ze daar een bewuste keuze over kunnen maken.

Het doet mij daarom deugd dat jongeren steeds meer naar apps zoals BeReal trekken in plaats van Instagram, waar je dingen alleen met een klein groepje vrienden deelt en het de volgende dag weer verdwijnt. Misschien is dat het fotoboek van nu.

