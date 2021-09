Column: Woede rond coronapas komt door slechte communicatie

Wil je vanaf vandaag naar het restaurant of de bioscoop, dan moet je een qr-code laten zien in de CoronaCheck-app. Een kleine moeite of een groot drama?

Woede rond coronapas komt door slechte communicatie

Vanaf vandaag gaat de coronapas in. Dat betekent dat je enkel een restaurant, bioscoop, discotheek of evenement binnen mag, als je via de CoronaCheck-app kunt aantonen dat je gevaccineerd bent, recentelijk bent hersteld van corona of een test hebt gedaan met een negatieve uitslag.

De coronapas lijkt de meest logische manier om nu de boel weer open te gooien. Zeker als je wil dat er meer mogelijk is, zonder het risico dat de ziekenhuizen in het najaar worden belast door mensen die geen vaccinatie nemen. Toch kan de introductie op veel onbegrip en woede rekenen.

Dat heeft deels te maken met de slordige introductie van de pas. Zo wordt de maatregel pas geïntroduceerd op een moment dat velen denken dat we de strenge coronamaatregelen juist achter ons kunnen laten. Tevens zijn de regels gewoonweg onhandig. Zoals dat je wel op een terras mag zitten zonder coronapas, maar niet naar de wc mag.

Privacy

Een reëel probleem in Nederland, is dat we vergeleken met andere landen veel te weinig testlocaties hebben. Dat is in de randstad geen groot probleem, maar woon je elders dan moet je soms ver reizen om een test te kunnen doen.

Maar als ik verdere reacties over de introductie van de coronapas lees en hoor, dan komen er ook veel onjuistheden langs. Men is bijvoorbeeld erg bang dat je medische gegevens moet delen met mensen die je controleren en dat dit tegen je privacy in gaat. De CoronaCheck-app werkt niet zo. Degene die checkt ziet alleen een groen scherm en weet dus niet of dat is omdat je gevaccineerd bent, een test hebt gedaan of recentelijk corona hebt gehad.

Of men snapt niet dat in Denemarken nu alle maatregelen los worden gelaten, terwijl we hier nog een coronapas krijgen. Dat lijkt tegenstrijdig, terwijl Denemarken juist hiervoor ook een coronapas had, de vaccinatiegraad in het land hoger ligt en de Denen massaal bereid waren om zich aan andere maatregelen te houden.

Communicatie

Aan verschillende kanten klinkt er onbegrip. Bijvoorbeeld de gevaccineerden (en mensen die om medische redenen geen vaccinatie kunnen nemen), die niet snappen dat vaccinatieweigeraars geen stokje in hun neus willen steken om een biertje te doen. Ook zijn er niet gevaccineerden die met deze maatregel een verdere verschuiving naar een vaccinatieplicht zien.

Ik denk dat het grootste probleem de onbegrijpelijke communicatie is. Zo is het advies van de overheid over thuiswerken de afgelopen week veranderd van “Werk thuis, tenzij het niet anders kan” naar “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is”. Als schrijver heb ik al moeite om het onderscheid daartussen te vinden.

Deze kwestie gaat voor een deel over een app die mensen niet vertrouwen en een qr-code die mensen niet begrijpen. Als wij als bescheiden Android-website enig inzicht in deze situatie kunnen bieden, is het wel dat je dingen gewoon duidelijk moet uitleggen.

