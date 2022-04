Column: Ik kan niet meer normaal naar YouTubers kijken

YouTubers en TikTokkers delen graag een deel van hun leven in de vorm van korte documentaires. Mooi, maar ik kan er niet meer normaal naar kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet meer normaal naar YouTubers en TikTokkers kijken

Recentelijk kijk ik graag naar de video’s van Martijn Doolaard op YouTube. Martijn heeft in de bergen van Italië een extreem vervallen, stenen huisje gekocht. In de video’s is te zien hoe hij dit huisje beetje bij beetje opknapt en leefbaar maakt. Daarnaast ontdekt hij wandelend of met behulp van zijn kleine jeep de omgeving.

Het zijn interessante video’s, onder andere omdat het lijkt alsof Martijn weet waar hij mee bezig is terwijl hij van alles in elkaar timmert. Daarnaast zijn de vergezichten waanzinnig. Het huisje biedt een uitzicht over de bergen en met behulp van een drone wordt de omgeving prachtig vastgelegd.

Martijn is een van de meest ontspannen YouTubers die er is. Hij wandelt rustig door de Italiaanse bergen, klust op zijn eigen tempo en neemt de tijd om dingen aan de kijker uit te leggen. Soms bestaat een video zelfs minuten lang uit het slepen van grote stenen of het laten zien van een stapeltje ruwe bouwtekeningen. Toch ben ik ondertussen vooral bezig met de logistiek die zich achter de schermen moet plaatsvinden.

Professioneel in je eentje

De video’s zijn onwijs professioneel gefilmd, alsof er een hele filmploeg aan de andere kant van de camera staat. Toch doet Martijn alles in z’n eentje. Dat betekent dat in elke scène waarin hij rondwandelt met verschillende camerastandpunten, hij bij elk shot de camera ergens plaatst, een stukje loopt, de camera weer oppakt, ergens anders plaatst en dan weer een stukje loopt. Dat moet een vermoeiend proces zijn voor iets dat voor de kijker eruit ziet als een ontspannen wandeling.

Met de auto is dat nog hectischer. Hij moet constant de camera ergens neerzetten, een stukje met de auto rijden, dan weer terugrijden om de camera op te halen en dat een aantal keer herhalen om een stukje autorijden filmisch in beeld te krijgen.

Martijn filmt tevens veel met zijn drone, ook als hij in zijn auto rijdt. Dan moet hij dus tijdens het autorijden op die lastige Italiaanse bergweggetjes de drone besturen, om te voor te zorgen dat die niet neerstort of een boom in vliegt. Het ziet er waanzinnig uit, maar ik krijg er stress van.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Documentaires

Dit soort video’s zie je steeds vaker, ook op TikTok. Smartphones zijn inmiddels zo goed in filmen, dat iedereen in theorie een korte professioneel ogende documentaire kan maken – als je er maar genoeg tijd in steekt.

Door een deel van hun leven te delen, geven de makers de illusie van authenticiteit, maar het is niets meer dan een voorzichtig gecontroleerde replicatie van wat het echt moet zijn. Het is acteren. Net zoals je in televisieprogramma’s ziet hoe mensen van buitenaf een huis binnenlopen en het volgende shot van binnen is gefilmd. Door dezelfde camera. Als je er niet over nadenkt volgt het elkaar logisch op, maar in de praktijk moeten die mensen meerdere keren door die deur lopen.

Toch bedoel ik het niet negatief. Het resultaat kan namelijk erg doeltreffend zijn, zoals op het YouTube-kanaal van Martijn. De kwaliteit van zijn video’s is uitzonderlijk. Mits je er gewoon in mee kunt gaan natuurlijk. De meeste mensen zullen zich laten meevoeren met de mooie beelden, zoals het hoort. Helaas kan ik dat niet meer.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.