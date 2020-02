Voor velen begint online surfen bij Google, maar die ervaring wordt met elke update een stukje beroerder.

Zoeken met Google

Ik kom uit een tijd toen online zoeken nog gebeurde via websites als AltaVista en Ilse. Natuurlijk wel pas na het luid laten ratelen en piepen van de modem, waarna ik de telefoonverbinding van mijn ouders urenlang bezet hield. Toen de Google-zoekmachine werd geïntroduceerd, verdwenen die sites als sneeuw voor de zon. Google was minimalistisch, snel en gaf goede resultaten.

Inmiddels is een hoop veranderd. Het is je waarschijnlijk wel opgevallen dat het design van de zoekresultaten recentelijk weer is aangepast. Dat was vorig jaar al op je smartphone gebeurd, maar nu volgt ook de desktopversie.

Advertentiemachine

Het resultaat is dat advertenties nauwelijks meer te onderscheiden zijn van de rest van de zoekresultaten. Dat is in de loop van de jaren geleidelijk gegaan. Eerst verdween de aparte achtergrondkleur voor advertenties. In plaats daarvan werd een duidelijk gekleurd blokje met ‘Ad’ voor de advertentie geplaatst. Dat blokje werd echter steeds kleiner en kleiner.

Inmiddels staan er enkel de letters ‘Ad’ op een witte achtergrond. Google slaat zichzelf op de borst door te stellen dat ‘Ad’ dikgedrukt is om extra op te vallen, maar het is wel duidelijk dat het design is bedoeld om de onoplettende gebruiker vaker per ongeluk op advertenties te laten klikken. Die letters zijn namelijk net zo groot als de favicons bij andere resultaten.

Recentelijk hoorde het Amerikaans Congres de zorgen van kleine techbedrijven over big tech, zoals Facebook, Apple en ook Google. David Heinemeier Hansson van Basecamp stelde daar dat Google van zijn zoekmachine een advertentiemachine heeft gemaakt. Om als bedrijf nog mee te doen, moet je wel van die advertenties kopen.

Blokjes

Voor vele mensen is online browsen onlosmakelijk verbonden met Google. Mijn moeder noemde bijvoorbeeld het complete internet Google en zal daar ongetwijfeld niet de enige in zijn. Wat niet iedereen weet, is dat Google je maar naar een erg klein deel van het internet stuurt. Waarschijnlijk nog minder dan één procent van het internet is via de zoekmachine te vinden.

Door andere recente toepassingen probeert de zoekmachine je tevens steeds weer naar dezelfde pagina’s te sturen, waardoor het internet nog kleiner wordt. Zoals de blokjes met vragen en antwoorden. Die vragen kunnen heel specifiek zijn, maar sturen je verrassend vaak naar dezelfde website met hetzelfde antwoord die niet precies op de vraag slaat.

Zoek naar producten en je krijgt een reeks webshops die veel geld hebben gestopt in zoekwoorden, maar niet dat exacte product aanbieden. Misschien vind je die namelijk pas op pagina 2 van Google. En wie wil er nou naar pagina 2 van Google?

Zoeken via Google voelt steeds frustrerender. Inmiddels moet Google van de Europese Commissie verplicht op elk Android-toestel alternatieve zoekmachines aanbieden. Misschien wordt het tijd om daar eens van uit te kiezen.

Meer columns

