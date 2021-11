Conceptrenders van Samsung Galaxy A73 tonen herkenbare smartphone

Volgens meerdere bronnen werkt Samsung aan een opvolger van de razend populaire Galaxy A72. Op basis van alle geruchten heeft een grafisch designer renders van het toestel gemaakt.

Renders van Galaxy A73 laten veel van hetzelfde zien

De Samsung Galaxy A73 – zoals het toestel naar verwachting gaat heten – is de veelbesproken opvolger van de Samsung Galaxy A72. Op basis van meerdere geruchten van verschillende bronnen heeft Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D product-afbeeldingen van het toestel gemaakt. De afbeeldingen tonen een smartphone die veel op zijn voorganger lijkt.

Aan de voorkant heeft het toestel dunne randen en een gecentreerd gaatje in het scherm voor de selfie-camera. Aan de achterkant vinden we drie cameralenzen. De zijkanten en de achterkant van de smartphone zijn naar verluidt opnieuw van plastic gemaakt. Dit is een van de redenen dat de smartphone relatief goedkoper is dan andere Samsung-smartphones.

De Galaxy A-serie van Samsung is al jaren enorm populair. Vooral de Galaxy A52 doet het bijzonder goed. Dit toestel heeft veel high-end functies voor een relatief lage prijs. De Galaxy A72 is de krachtigere versie van de A52. Beide toestellen bieden gebruikers een complete smartphone-ervaring, zonder dat ze een maandloon kosten.

Meer over de Samsung Galaxy A73

Dat het ontwerp van de Galaxy A73 er ongeveer hetzelfde uitziet als dat van zijn voorganger, betekent niet dat Samsung geen noemenswaardige verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo krijgt het toestel naar verluidt een hoofdcamera met een resolutie van maar liefst 108 megapixels. Samsungs huidige topmodel, de Galaxy S21 Ultra, heeft ook een 108 megapixel-camera.

De overige twee lenzen zijn waarschijnlijk een 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens. Voor het maken van allerlei verschillende soorten kiekjes zit je met de Galaxy A73 dus wel goed.

Naast een vernieuwd camera-systeem krijgt de smartphone waarschijnlijk een vloeiend 120Hz-scherm. De A72 had een scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Ook wordt de A73 stof- en waterdicht. Altijd fijn als je je smartphone per ongeluk in de wc laat vallen, bijvoorbeeld.

Heb je na het lezen van dit artikel nog niet genoeg van het Galaxy A73-concept? Bekijk dan even onderstaande video van Technizo Concept, waarin het toestel vanuit alle hoeken te zien is.

