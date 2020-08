De OnePlus Nord is pas net gepresenteerd, maar nu zijn er al concepten getoond van andere toestellen in de Nord-lijn. Wanneer en of we deze OnePlus Aurora-varianten echt gaan zien, is nog de vraag.

Concept OnePlus ‘Aurora’

De video waarin we twee nieuwe OnePlus-modellen zien is online gezet door het kanaal van de Nederlandse Concept Creator. Hij heeft daarvoor samengewerkt met de bekende lekker Max J. die vaak informatie online zet over onaangekondigde toestellen.

Max noemt op Twitter dat het gaat om twee toestellen, met de codenaam ‘Billie’, maar ook dat de naam Aurora wordt gebruikt als naamgeving. In de tweet noemt hij ook dat de concepten zijn gebaseerd op hun verbeelding. Wel gelooft hij dat de concepten erg veel op de echte toestellen lijken.

Daarbij noemt hij nogmaals dat het gaat om twee toestellen en dat is ook te zien in onderstaande video. Details over specificaties, prijzen of daadwerkelijke verschillen noemt hij niet. Wel zien we een variant met twee camera’s op de achterzijde en een versie met drie camera’s achterop.

Ook lijkt de grootte van de smartphones iets te verschillen. Wat ook opvalt is de enkele frontcamera bij de toestellen, terwijl de OnePlus Nord juist een dubbele selfiecamera aan boord heeft. Beide toestellen hebben een glimmende afwerking. Het fysieke schuifknopje om te wisselen tussen geluidsprofielen is tot slot ook aanwezig.

Amerikaanse OnePlus Nord?

De OnePlus Nord is vooralsnog alleen verkrijgbaar in Europa en India, maar niet in de Verenigde Staten. Wel heeft Carl Pei, ceo van OnePlus, laten weten dat er later dit jaar een Nord-variant wordt uitgebracht in Amerika. Dat toestel zou ook wat aanpassingen krijgen ten opzichte van de Europese variant, zo liet hij weten.

Of het gaat om één van de modellen die we in deze video hebben gezien is echter nog de vraag. Eerder zijn er wel benchmarks verschenen van een OnePlus-smartphone met de nieuwe Snapdragon 690-chip aan boord. Bij de versie die wij hier gebruiken ligt de Snapdragon 765G-processor onder de motorkap.

De OnePlus Nord is een experiment voor de fabrikant, die normaal alleen high-end telefoons uitbrengt. Als de Nord goed wordt ontvangen door het grote publiek, is de kans groot dat we hier ook meer smartphones in de Nord-lijn gaan zien. Of dat dan gaat om één van de telefoons uit de video is tevens onbekend.

