Nederlandse corona-app vanaf eind mei op kleine schaal getest

Eind mei gaat de test van de Nederlandse corona-app van start. De applicatie wordt eerst op beperkte schaal getest.

Nederlandse corona-app test eind mei van start

Dat schrijven de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken op hun websites. De app wordt ingezet om de GGD te ondersteunen bij het uitvoeren van contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met welke personen coronapatiënten contact hebben gehad om zo de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

Momenteel werken de verantwoordelijke ministeries aan een “proof of concept”. Dit is een testversie van de uiteindelijke Nederlandse corona-app. Deze gaat eerst op “beperkte schaal” getest worden. Naar verwachting is de eerste versie eind mei klaar.

Een specifieke datum laat men in het midden. Wel maken de ministeries bekend dat in de week van 11 mei tussenresultaten worden gepubliceerd. De overheid doet dit om “te laten zien wat we doen” en “waar we staan”.

Zo gaat het proces verlopen

Verder maken de ministeries bekend hoe het ontwikkelproces eruitziet. Er worden in totaal vier stappen gezet:

Verduidelijking. De GGD maakt duidelijk hoe de corona-app kan ondersteunen bij contactonderzoek. Samenbrengen. De juiste mensen moeten samen worden gebracht. Beveiliging. De privacy, grondrechten en nationale veiligheid moet worden beschermd. Uitwerking. Uitwerken wat er gedragskundig nodig is om de app goed te laten werken.

De Nederlandse corona-app wordt ontwikkeld in samenwerking met externe deskundigen. Zij hebben ervaring met het ontwikkelen, uitrollen en beheren van “digitale toepassingen”, zo geven de ministeries aan. De deskundigen zijn momenteel bezig met het doen van onderzoek. Ook is er een begeleidingscommissie aangesteld die de overheid gaat adviseren. In deze commissie zitten onder meer epidemiologen, virologen en experts op het gebied van technologie en privacy.

Meer over de Nederlandse corona-app

De ontwikkeling van de Nederlandse corona-app verloopt tot nog toe niet vlekkeloos. Na afloop van het appathon-weekend in april, waaraan zeven mogelijke corona-apps meededen, werd besloten om weer met een compleet schone lei te beginnen.

Eén van de deelnemende apps had bijvoorbeeld last van een datalek. Ook bleven veel vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld op welke manieren de apps zouden gaan samenwerken met de corona-traceerfunctie die Apple en Google hebben gemaakt.