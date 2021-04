Apps die al vooraf geïnstalleerd staan op een Android-smartphone, konden bij de data opgeslagen door corona-apps.

Privacy corona-apps niet waterdicht

Honderden vooraf geïnstalleerde apps op Android-toestellen konden bij de data van de traceerfunctie gebruikt door corona-apps. Daarbij hoort informatie over of een persoon in contact is gekomen met iemand die het coronavirus heeft.

Volgens The Markup hebben onderzoekers van het bedrijf AppCensus afgelopen februari melding gemaakt bij Google over het probleem. Google heeft er toen niets aan gedaan terwijl de oplossing bestaat uit het verwijderen van een enkel zinnetje in de code, stelt Joel Reardon van AppCensus.

Een Google-woordvoerder stelt tegenover The Markup dat er direct een oplossing is uitgerold toen er melding werd gemaakt over het probleem. Tevens stelt de woordvoerder dat er geen persoonlijke informatie zoals locatie- of indentificatiedata wordt opgeslagen via de traceermethode.

Volgens Serge Egelman van AppCensus heeft Google meldingen over het probleem meerdere keren genegeerd totdat The Markup het bedrijf om commentaar vroeg.

Privacy

Google en Apple hebben samengewerkt aan de traceerfunctie voor corona-apps. Hiermee worden contactmomenten tussen mensen bijgehouden via bluetooth. Zo weet je of je bij iemand in de buurt bent geweest die besmet is met het coronavirus, zonder dat er persoonlijke informatie wordt gedeeld. De functie wordt ook gebruikt door de Nederlandse CoronaMelder-app.

Volgens de onderzoekers is er geen bewijs dat apps daadwerkelijk deze data hebben verzameld.

Meer over corona-apps

In Nederland zijn er twee corona-apps verkrijgbaar. De CoronaMelder-app houdt contactmomenten bij en waarschuwt je als je in de buurt bent geweest bij iemand met corona. Binnenkort komt daar ook CoronaCheck bij zodat je kunt aantonen dat je geen corona hebt.