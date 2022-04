CoronaMelder-app werkt vanaf vrijdag niet meer: dit moet je weten

De CoronaMelder-app is vanaf aanstaande vrijdag (22 april) niet meer te gebruiken op je smartphone. De app van de Nederlandse overheid waarschuwde als je mogelijk in contact was geweest met iemand met corona.

CoronaMelder-app werkt niet meer vanaf vrijdag

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers laat middels een brief aan de Tweede Kamer weten dat de CoronaMelder-app vanaf vrijdag 22 april niet meer werkt. Het nieuws volgt nadat het advies om in quarantaine te gaan als je in contact bent geweest met een besmet persoon, niet meer geldt. En juist dat is waar CoronaMelder voor is bedoeld: je een melding sturen als je in de buurt van iemand met het coronavirus was geweest.

Het ‘vertrek’ van de CoronaMelder-app komt dus niet uit de lucht vallen. Daarnaast lieten steeds minder mensen zich de afgelopen tijd testen bij corona-achtige klachten. Het advies om na een positieve zelftest ook een test bij de GGD te doen, geldt ook niet meer. Op dit moment zijn er nog ongeveer 2,3 miljoen actieve gebruikers van CoronaMelder, die vanaf vrijdag dus geen meldingen meer krijgen.

Kuipers laat wel weten dat de CoronaMelder-app in de toekomst weer ingezet kan worden, mocht dat nodig zijn. Volgens de minister kan CoronaMelder nuttig zijn als er weer grootschalig getest moet worden, bijvoorbeeld als er een variant van het coronavirus opduikt die ziekmakender is dan de huidige omikronvariant.

Meer over CoronaMelder

De CoronaMelder-app maakt gebruik van het softwareplatform dat Apple en Google samen hebben ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om via bluetooth een anonieme lijst van personen bij te houden. Blijkt later één van deze personen besmet te zijn, dan kun je een melding ontvangen. Ben je zelf besmet met het virus, dan kun je via CoronaMelder-app een melding sturen naar de personen die jou op deze anonieme lijst hebben staan.

Eén corona-app blijft wel actief en dat is CoronaCheck, waarmee je een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of (negatief) testbewijs kunt aanmaken – in de vorm van een qr-code. In Nederland wordt de qr-code niet meer gebruikt, maar in het buitenland heb je ‘m nog wel nodig. In de CoronaCheck-app wordt daarom alleen een internationaal vaccinatie-, herstel- of testbewijs getoond.