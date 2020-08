Vanaf vandaag is de CoronaMelder-app te downloaden in Nederland en actief in de regio’s Drenthe en Overijssel. De rest van Nederland moet tot 1 september wachten, maar je kunt de corona-app wel alvast downloaden.

Nederlandse corona-app nu te downloaden

De CoronaMelder-app is de app van de Nederlandse overheid die je gaat waarschuwen als je mogelijk in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus.

Om te zorgen dat de app op 1 september goed werkt, zijn Drenthe en Overijssel iets eerder aan de beurt. Daar kunnen gebruikers van de app die een melding krijgen zich nu melden bij hun lokale GGD.

De Nederlandse corona-app maakt gebruik van het softwareplatform dat Apple en Google samen hebben ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om via bluetooth een anonieme lijst van personen bij te houden.

Daarnaast blijft de app op de achtergrond actief, terwijl dergelijke apps normaal gesproken op je telefoon stil worden gezet als je ze een tijdje niet gebruikt. In dit geval zou dat de werking van de app ernstig in de weg zitten, dus maken Apple en Google hier een uitzondering voor.

Blijkt later een van deze personen besmet te zijn, dan kun je een melding ontvangen. Ben je zelf besmet met het virus? Dan kun je via de app een melding sturen naar de personen die jou op deze anonieme lijst hebben staan.

→ Download CoronaMelder in de Play Store (gratis)

Duidelijke informatie over privacy

Zodra je de app installeert, vertelt de app in een aantal schermen precies hoe hij werkt en wat voor gegevens er worden verzameld. Hiervoor moet je steeds toestemming geven, zodat je weet waarmee je akkoord gaat.

Je kunt CoronaMelder downloaden op zowel Android als iOS, met minimaal Android 6.0 (Marshmallow) en iOS 13.5. Zoals gezegd heeft het grootste deel van Nederland er nu nog niks aan, de app zal op 1 september automatisch worden geactiveerd in de rest van het land.