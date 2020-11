CoronaMelder kan vanaf 30 november wellicht informatie uitwisselen met andere Europese corona-apps. Dan krijg je ook een melding als je in contact bent geweest met een besmet persoon van over de grens.

Lees verder na de advertentie.

CoronaMelder communiceert straks wellicht met andere Europese corona-apps

De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, wil dat de CoronaMelder-app informatie uit gaat wisselen met andere Europese corona-apps. Daarvoor moet onze app aangesloten worden op de ‘European Federated Gateway Server’. Duitsland, Ierland, Italië, Spanje Letland, Kroatië en Denemarken werken al op deze manier samen in de strijd tegen corona.

Het voordeel van die samenwerking is duidelijk: als je in contact komt met een Spanjaard die later besmet blijkt te zijn, krijg je daar nu geen melding van. Door de CoronaMelder te laten communiceren met andere Europese corona-apps is dat straks wel mogelijk. Op die manier kunnen landen de verspreiding van het virus verder indammen.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het plan. Het wetgevingsproces om de uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, duurt normaal minimaal vier weken. De Jonge stelt voor om die stap over te slaan omdat het aantal besmettingen in Europa nog altijd hoog ligt. De minister zet zijn plan alleen door als er het parlement geen bezwaren heeft.

GGD komt met eigen corona-app

De GGD werkt ondertussen aan een eigen corona-app. Die is bedoeld om het bron- en contactonderzoek efficiënter te maken. Met de GGD Contact-app kunnen besmette personen zelf de gegevens doorsturen van mensen met wie ze (nauw) contact hebben gehad. Het is ook mogelijk om de app toegang te geven tot je hele telefoonboek, maar dat is niet verplicht. Het versturen van de gegevens gaat via een beveiligde verbinding.

GGD Contact is waarschijnlijk eind december of begin januari te downloaden. Nu belt de GGD besmette mensen nog zelf op om een lijstje met contacten samen te stellen. Dat is straks dus niet meer altijd nodig. De app wordt losgekoppeld van de CoronaMelder omdat die alle gegevens anoniem verwerkt. Dat is met GGD Contact niet mogelijk.

→ Download de CoronaMelder-app in de Play Store