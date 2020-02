MWC 2020, de grootste en belangrijkste telecombeurs ter wereld, gaat mogelijk niet door vanwege het coronavirus. Een deel van de belangrijkste bedrijven heeft al afgezegd en de organisatie besluit vrijdag of het evenement wordt geschrapt. Dit dit moet je weten.

Wat is MWC 2020?

Het Mobile World Congress (MWC) is een jaarlijks telecomevenement in Barcelona dat vier dagen duurt. De afgelopen jaren trok de beurs zo’n honderdduizend bezoekers per keer. In de beurshallen vind je stands van bijna drieduizend bedrijven die – net als de bezoekers – uit de hele wereld komen. Op Apple na hebben alle bekende (en minder bekende) smartphonemerken een stand op MWC, net als providers, fabrikanten van onderdelen en andere relevante partijen.

Op de beurs worden traditiegetrouw veel nieuwe smartphones gepresenteerd en gedemonstreerd, maar MWC draait vooral om wat er achter de schermen gebeurt. De topmensen van smartphonemerken, providers en andere bedrijven ontmoeten elkaar om afspraken te maken over alle onderwerpen, die ertoe leiden dat er smartphones ontworpen, gemaakt en verkocht worden.

Hoe bedreigt het coronavirus MWC?

Grote kans dat je bekend bent met het coronavirus, een besmettelijke ziekte die China al weken in zijn greep houdt en ook slachtoffers maakt in andere landen. Vanwege de besmettelijkheid en dodelijkheid van het coronavirus doen landen wereldwijd hun uiterste best om het virus te bestrijden. Die maatregelen hebben impact op het MWC. China verbiedt de meeste van zijn inwoners om het land te verlaten, waardoor duizenden potentiële MWC-bezoekers niet naar Barcelona kunnen afreizen.

MWC-organisator GSMA maakte op 9 februari bekend dat Chinezen nog die dag China moesten verlaten om toegelaten te worden op de beurs. Dit in verband met een twee wekende durende quarantaineperiode buiten China. Inwoners van de Chinese provincie Wuhan, het epicentrum van het coronavirus, zijn helemaal niet welkom. Al met al verwachten we dit jaar bijzonder weinig Chinese standhouders en bezoekers op de beurs. De organisator rekent sowieso op minder bezoekers vanwege het coronavirus.

Deze techbedrijven komen niet naar MWC

De grootste bedreiging voor het MWC is echter het aantal afzeggingen van belangrijke bedrijven. Weliswaar heeft de beurs bijna drieduizend standhouders, vele bezoekers komen alleen voor gesprekken, afspraken en demonstraties van de handvol providers en enkele tientallen techbedrijven. En juist die partijen trekken zich terug.

LG was de eerste, op 5 februari. Ericsson volgde, daarna Nvidia, Amazon, Sony, Intel, Vivo en MediaTek. NTT Docomo (een grote Aziatische provider) zegde ook af, gevolgd door de Amerikaanse provider AT&T. Ook een aantal minder bekende bedrijven maakten bekend MWC dit jaar over te slaan. LG, Sony en Vivo zouden nieuwe smartphones op de beurs presenteren.

Andere partijen passen hun schema aan door bijvoorbeeld hun persconferentie te schrappen en alleen een stand te houden. Onder andere techreuzen ZTE en TCL doen dit. Xiaomi en Samsung houden hun originele programma wel aan, maar vliegen minder (top)figuren uit Azië in.

Draait het coronavirus MWC de nek om?

Ook na de belofte van organisator GSMA om extra gezondheidsmaatregelen te nemen op de beursvloer, bleven (grote) bedrijven afzeggen. Dat is problematisch, want de techgiganten zijn als gezegd cruciaal voor het evenement. Zonder belangrijke spelers zal de interesse in MWC sterk teruglopen, weet ook de organisatie.

Op 11 februari maakte de GSMA daarom bekend dat het vrijdag besluit of MWC 2020 wel of niet doorgaat. Die aankondiging wekt weinig vertrouwen, zowel onder bezoekers als deelnemende bedrijven. Netwerkbedrijf Nokia en HMD Global (dat Nokia-smartphones uitbrengt) wachten het besluit niet af en zegden woensdag af. Ook Royole, dat op MWC zijn vouwbare FlexPai 2-smartphone zou presenteren, liet woensdag weten de beurs over te slaan.

Het merendeel van de analisten verwacht dat organisator GSMA het MWC verplaatst naar een andere maand of dat het evenement dit jaar helemaal niet doorgaat. Zodra de organisatie een definitief besluit heeft genomen, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.