Juni is net begonnen en dat betekent dat ons maandthema van mei erop zit. Voor het zo ver is blikken we nog een keer terug op de afgelopen weken. Dit schreven we in mei over het maandthema creativiteit.



Creativiteit maandthema: lees alles terug

Op Android Planet houden we je dagelijks op de hoogte van de laatste Android-nieuwtjes, handige tips en kritische reviews, maar sommige onderwerpen geven we net dat beetje extra aandacht middels maandthema’s. In mei stond creativiteit centraal. Zoals je op basis van het onderwerp mag verwachten zijn we zo creatief mogelijk met dit thema omgesprongen.

We schreven bijvoorbeeld over de meest gekke apparaten die op Android draaien en stonden stil bij de verschillen tussen alle soorten Photoshop-apps in de Play Store. We keken ook naar de mogelijkheden van Google Foto’s, een app die met een beetje speurwerk heel creatief kunt inzetten. Maar, er kwam nog veel meer voorbij. Heb je niet alles kunnen lezen? Geen zorgen! Hieronder staan alle verhalen die we hebben gepubliceerd op een rijtje.

Nieuw maandthema: Gezondheid

Het creativiteit-maandthema is dus voorbij. Wees niet getreurd, want ook in juni leggen we ons weer toe op een onderwerp. In juni staat Gezondheid centraal. We kijken onder meer naar de beste apps om spieren te kweken, zoeken interessante films en series over gezondheid uit en staan stil bij alle manieren waarop apps je helpen om beter te slapen.

Ook is er ruimte voor duidende achtergrondverhalen. Hoe verandert de coronacrisis bijvoorbeeld onze omgang met technologie? En waarom investeren alle smartphonefabrikanten de afgelopen periode zo hevig in gezondheid? De redactie van Android Planet heeft inmiddels een mooi lijstje aan onderwerpen verzonnen om over te schrijven.



We willen echter ook graag van jou horen! Welke vragen heb jij met betrekking tot Android en gezondheid? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel, stuur ons een mailtje (via redactie@androidplanet.nl) of stuur onze redacteuren een bericht via Twitter. Afgelopen maanden hebben we vele goede ideeën van jullie mogen ontvangen, dus weest niet verlegen!

