Opnieuw slecht nieuws voor Facebook: door een oud datalek liggen de gegevens van 533 miljoen gebruikers op straat. De data zijn aangetroffen op een forum voor hackers.

Gegevens gebruikers openbaar door datalek Facebook

De persoonlijke gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers zijn aangetroffen op een hackersforum. Het gaat onder meer om namen, locaties, geboortedatums en in sommige gevallen ook telefoonnummers en e-mailadressen. In totaal zijn 533 miljoen mensen benadeeld, waaronder bijna 5,5 miljoen Nederlanders.

De gegevens zijn afkomstig uit een oud datalek dat Facebook in 2019 trof. Volgens een woordvoerder van het sociale netwerk is dat probleem inmiddels verholpen. Daar hebben gedupeerde gebruikers echter weinig aan. Als hun data eenmaal online staan, is het vrijwel onmogelijk om ze nog permanent te verwijderen. Iedereen die dat wil, kan een profiel aanmaken op het betreffende forum om de gegevens in te zien.

Dat criminelen de data nu pas openbaar delen, heeft te maken met de waarde van deze gegevens. Vermoedelijk zijn ze eerst voor veel geld verkocht. Hackers kunnen er namelijk mee proberen om profielen over te nemen of zich voor te doen als de gebruikers zelf. Ook kunnen ze emails sturen om hun af te persen, bijvoorbeeld door te claimen dat ze nog veel meer over deze mensen weten.

Niet het eerste Facebook-schandaal

Dit is bepaald niet de eerste keer dat Facebook negatief in het nieuws komt om privacyproblemen. In 2018 bleek dat databedrijf Cambridge Analytica gegevens van Facebook-gebruikers op grote schaal verzamelde. Later werd bekend dat Facebook gebruikers betaalt om ze te mogen bespioneren. Momenteel is er veel te doen om WhatsApp dat gebruikers verplicht hun data met Facebook te delen.

Wordt het je allemaal teveel? Dan legt Android Planet uit hoe je je Facebook-profiel kunt verwijderen. We zetten ook vijf alternatieven voor WhatsApp op een rijtje.

