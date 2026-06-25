Zo ziet nieuwe Nothing Phone (4b) eruit: veilige combinatie van a’tjes?

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten over de lancering van de Nothing Phone (4b) op 7 juli. Nu zijn de eerste beelden van het toestel verschenen. Kijk met ons mee!

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Glyph Bar is weer aanwezig

Nothing heeft op X een video gedeeld met de eerste beelden van de Phone (4b). We zien iemand met een stylus het toestel stap voor stap vormgeven. Wie de teaser bekijkt, ziet gelijk dat de telefoon een plat frame met afgeronde hoeken heeft. Op het eerste gezicht zijn de looks typisch Nothing, inclusief de toevoeging van een Glyph.

Deze vertoont gelijkenissen met de Glyph op de Nothing Phone (4a). Want ook op het eerste toestel in de b-serie is sprake van een zogenaamde Glyph Bar: een verticale balk met vierkante mini-leds waarbij het onderste lichtje rood is. De Glyph is onderdeel van een relatief groot camera-eiland met twee camera’s boven elkaar. Het eiland heeft een geribbelde structuur vol puntjes.

Relatief veilig design bouwt voort op (4a) Pro

De achterkant geeft minder dat futuristische gevoel van de Phone (4a). Er is namelijk maar weinig over van de transparantie die de meest recente telg in de a-serie zo kenmerkt. Wel zijn enkele schroeven zichtbaar. Toch is de behuizing ook weer niet zo strak als die bij de Pro-variant. We vinden het design eerder veilig dan vernieuwend.

Wat dat betreft lijkt de koers op die van de (4a) Pro: een generieker design, mogelijk bedoeld om meer mensen aan te spreken. Nothing zelf zegt dat de Phone (4b) gericht is op een jonger publiek en ‘een verfijnd design combineert met verbeterde structurele stevigheid en een huidvriendelijke afwerking voor een comfortabeler gevoel in de hand’.

Specs en kleuren

De officiële afbeeldingen en video tonen het toestel in het blauw, maar dat wordt waarschijnlijk niet de enige kleuroptie. Uit eerdere gelekte informatie bleek dat er ook witte en zwarte varianten van de band gaan rollen.

Ook enkele specificaties zijn al in het geruchtencircuit terechtgekomen. Zo zou de Phone (4b) draaien op de Snapdragon 6 Gen 4-chipset van Qualcomm, gecombineerd met 8GB RAM. De telefoon komt met Android 16 uit de doos.

Hieronder kun je doorklikken naar de video voor een goed beeld van hoe de Phone (4b) eruit gaat zien. Laat ons weten in de reacties wat jij van de ontwerpkeuzes vindt!