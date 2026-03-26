Dit wordt One UI 9: nieuw design Now Bar, galerij en widgets gelekt

De Galaxy S26-serie draait als allereerste op One UI 8.5. Wie een oudere Samsung heeft, moet nog even wachten op deze softwareversie. Gelukkig kun je de tijd een beetje doden met gelekt nieuws over One UI 9.

Voorproefje van One UI 9

De nieuwe vlaggenschepen van Samsung zijn gelanceerd met standaard One UI 8.5 geïnstalleerd. Hoewel dit de meest recente softwareversie van Samsung is, is er al nieuws gelekt over de opvolger: One UI 9. Met dank aan de bekende Samsung-watcher SammyGuru krijgen we alvast een voorproefje van een paar UI-wijzigingen die mogelijk in de volgende grote update van Samsung zitten.

Now Bar: extra info en donkere achtergrond

De Now Bar is een pilvormige balk op het vergrendelscherm die realtime activiteiten en meldingen laat zien zonder dat je hiervoor je telefoon hoeft te ontgrendelen. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van muziek die speelt (met onder andere de optie om die te pauzeren), lopende spraakopnames, navigatie-activiteiten, timers en gezondheidsdata.

Mogelijk nieuwe weergave van Now Bar (links) en enkele widgets (rechts)

Voor de Now Bar lijkt het erop dat Samsung gaat overstappen op een donkerdere achtergrond. Daarnaast zouden het nummer en de artiest tijdens het afspelen bovenaan moeten verschijnen en wordt er een golvende animatie getoond. Aan de albumart links zien we niets nieuws. Volgens SammyGuru kun je de schakelaar van Now Bar verwijderen of direct naar de instellingen gaan door er lang op te drukken.

Widgets krijgen andere hoeken

Verder lijkt het erop dat diverse widgets van Samsung zijn aangepakt en in One UI 9 meer afgekante hoeken gaan hebben. Het zou hierbij in ieder geval gaan om de eerder genoemde Now Bar, de Samsung Browser en de weerapp. Ook wordt er gesuggereerd dat er een aantal voorinstellingen mogelijk zijn om de hoekstijlen zelf aan te passen.

Galerij-app met nieuw vak

De laatste wijziging die naar buiten is gekomen, is wellicht de interessantste. Er lijkt een nieuw vak te komen in de Galerij-app. Dit licht vervaagde vak verschijnt als je meerdere afbeeldingen selecteert. Alle foto’s die je selecteert, worden aan dit vak toegevoegd, waardoor het gemakkelijker is om te zien welke foto’s je hebt gekozen. Op basis van uitgelekte screenshots kun je tot 15 items in één keer selecteren.

Samsung is druk bezig met de uitrol van de stabiele versie van One UI 8.5 naar andere toestellen dan de S26-serie, waaronder de S25-serie en vouwtelefoons als de Z Fold 7 en Z Flip 7 FE. Verwacht dus niet dat One UI 9 op korte termijn al uit gaat komen. Ook kunnen de gelekte screenshots goed nog work in progress zijn, waardoor de Now Bar, widgets en galerij-app zomaar met een ander design hun weg gaan vinden naar jouw Samsung-smartphone.

Welke van de drie mogelijke softwarewijzigingen in One UI 9 vind jij het meest boeiend? Mocht je al in het bezit zijn van de Samsung S26, laat dan weten hoe One UI 8.5 bevalt.

Dit schreven we al eerder over software