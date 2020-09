‘Design en specificaties Xiaomi Mi 10T en 10T Pro gelekt’

Volgens een nieuw gerucht lekte Amazon Spanje per ongeluk afbeeldingen van de Xiaomi Mi 10T en de Mi 10T Pro al even op haar website. Daardoor is te zien hoe de toestellen eruitzien en wat de belangrijkste specificaties zijn.

‘Dit zijn de Xiaomi Mi 10T en 10T Pro’

Website XDA Developers zette screenshots van de nieuwe smartphones online. De Xiaomi Mi 10T en 10T Pro zijn de opvolgers van de vorig jaar verschenen Mi 9T en 9T Pro. Dat waren toestellen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De nieuwe smartphones van Xiaomi lijken aan de voorkant sprekend op hun voorgangers, met één belangrijk verschil. Waar de Mi 9T (Pro) de frontcamera in een uitschuifbaar element verborg, krijgt de Mi 10T (Pro) een gaatje in het scherm.

De Mi 10T en 10T Pro zijn in de gelekte afbeeldingen wat betreft uiterlijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Alleen op de achterkant is een verschil te zien. De primaire camera van de Mi 10T heeft een resolutie van 64 megapixel, terwijl de Mi 10T Pro beschikt over een 108 megapixel-camera. Beide toestellen krijgen in totaal drie camera’s aan de achterzijde. Op de foto’s lijken het er vier, maar één van de gaatjes bevat vreemd genoeg geen camera.

Op de screenshots, zijn slechts enkele specificaties zichtbaar. Eerder schreven we echter al over de vermoedelijke eigenschappen van de Xiaomi Mi 10T en 10T Pro. De toestellen zouden allebei een accu van 5000 mAh krijgen en draaien op een Snapdragon 865 of 865 Plus. Dat zijn de snelle Qualcomm-chips van dit moment.

De Pro-variant van de Mi 10T zou over een scherm met een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz beschikken. Daarmee zouden beelden nog soepeler moeten aanvoelen dan op de 120Hz-schermen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Note 20 Ultra of de OnePlus 8 Pro.

De screenshots laten prijzen zien van ongeveer 650 euro voor de Xiaomi Mi 10T met 6GB RAM en 128 GB opslagruimte. Een Mi 10T Pro met 8 GB Ram en 256 GB opslag zou 675 euro moeten kosten. XDA Developers benadrukt echter dat deze prijzen niet hoeven te kloppen.

Eerder bracht Xiaomi al de Mi 10, Mi 10 Lite en Mi 10 Pro uit. Het topmodel, de Mi 10 Ultra, is niet in Nederland verschenen.

