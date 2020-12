Een bekende telecomjournalist heeft de eerste vermeende Oppo Find X3 Pro-details gelekt. Het toestel zou beschikken over de nieuwste Snapdragon-chip, een groot scherm met hoge ververssnelheid en een ‘microscoopcamera’.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: details Oppo Find X3 Pro online

De specificaties van Oppo’s aankomende high-end toestel zijn verschenen op Voice. Via een bericht van Evan Blass maken we zo voor het eerst kennis met het toestel. Onder de motorkap ligt volgens hem de onlangs gepresenteerde Snapdragon 888-chip.

Het scherm zou 6,7 inch groot worden en krijgt een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Deze kan 1 miljard kleuren weergeven in plaats van 16 miljoen, wat vrij standaard is in smartphoneland. De ververssnelheid is variabel en wisselt zelf tussen de 1Hz en 120Hz per seconde. Hoe vaker het scherm ververst, hoe soepeler het display oogt.

De Find X3 Pro, met codenaam Fussi, beschikt daarnaast over een batterij van 4500mAh. Opladen kan draadloos met 30 Watt of via een kabel met 65 Watt. Blass deelt nog geen afbeeldingen van het aankomende toestel.

‘Microscoopamera en hoofdsensor van 50 megapixel’

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, waardoor je foto’s schiet met veel detail. Ook kun je foto’s schieten in een wijdere hoek en is er een telecamera aanwezig waarmee je wat kunt zoomen. Daarmee schiet je foto’s van maximaal 13 megapixel.

Ook noemt Blass dat het toestel een camera aan boord heeft met een ‘microscoopfunctie’. Het gaat om een zogenaamde macrocamera, waarmee je goed close-ups schiet van bijvoorbeeld insecten of bloemen. Dat kan in een lage resolutie van drie megapixel, maar dat is niet alles. De X3 Pro kan het beeld namelijk tot 25 keer vergroten. Daarnaast zijn er meerdere ledjes om de sensor geplaatst, om te zorgen voor de juiste belichting. Die combinatie van die mogelijkheden zou uniek zijn in een smartphone.

Release Oppo Find X3 Pro

Volgens geruchten wil Oppo de Find X3 Pro in het begin van 2021 uitbrengen. Zijn voorganger, de X2 Pro, werd in maart 2020 gepresenteerd. Hoe dat toestel ons beviel check je in de Oppo Find X2 Pro review.

Met een vroege release in het aankomende jaar gaat de fabrikant de strijd vermoedelijk aan met onder andere Samsung en OnePlus. De Galaxy S21-serie wordt ook vroeg in het jaar verwacht, net zoals de aankomende OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

Meer lezen over Oppo: