Deze 5 verbeteringen willen we zien voor smartphonecamera’s

Smartphonecamera’s zijn de laatste tien jaar volwassen geworden, maar het kan natuurlijk altijd nóg mooier. Deze vijf verbeteringen willen we zien!

Zo worden smartphonecamera’s nog beter

Tien jaar geleden waren smartphones eigenlijk alleen geschikt voor huis, tuin- en keukenkiekjes. Het verschil met echte camera’s was levensgroot. Inmiddels zijn er al fotografen die uitsluitend met hun smartphone werken. Toch gaapt er nog een behoorlijk gat tussen de gemiddelde spiegelreflex en de telefoon in je broekzak. Dat zal waarschijnlijk nooit helemáál overbrugd worden, maar we hebben wel wat wensen. Deze verbeteringen willen we zien voor smartphonecamera’s!

1. Échte optische zoom

Vooral duurdere smartphones als de Samsung Galaxy S22 hebben vaak een telelens waarmee je ‘in kunt zoomen’. We zetten dat tussen haakjes omdat het eigenlijk niet klopt. De lens van de S22 haalt het beeld 3x dichtbij. Punt. Als je vanaf de gewone hoofdcamera begint in te zoomen, is er sprake van digitale zoom. Pas als je bij 3x zoom uitkomt, schakelt het toestel over naar de telelens. Wanneer je maar 2x inzoomt is je foto dus minder mooi omdat er een uitsnede van de hoofdcamera wordt gebruikt.

Dat kan beter. De (peperdure) Sony Xperia 1 IV is de eerste smartphone in jaren die echte optische zoom gebruikt. En de allereerste die daar geen enorme bult voor nodig heeft, zoals de Samsung Galaxy S4 Zoom. Tussen 85 en 125mm (ongeveer 3x en 5x zoom) kun je het beeld zonder trucjes dichtbij halen. Je kunt dus nog niet ‘echt’ zoomen vanaf de hoofdcamera, maar het is een eerste stap. Geef ons optische zoom!

2. Betere ultragroothoeklenzen

Ultragroothoeklenzen zorgen voor een uniek perspectief. Het is misschien wel de tofste camera op een smartphone omdat je zo ontzettend veel elementen in één foto kunt vangen. Helaas zijn het nog vaak ondergeschoven kindjes. De resolutie is doorgaans lager dan die van de ‘gewone’ camera en ook de gebruikte sensor is meestal een stuk kleiner.

Dat resulteert in minder scherpe foto’s. Vooral de hoeken zijn vaak gewoon een beetje blurry. De Oppo Find X5 Pro is één van de eerste smartphones met een ultragroothoekcamera die dezelfde resolutie en dezelfde sensor heeft als de hoofdcamera. Een goede ontwikkeling wat ons betreft. We hopen dat andere fabrikanten Oppo‘s voorbeeld volgen.

3. Keuze in het gebruikte algoritme

Kunstmatige intelligentie is de belangrijkste reden dat smartphonecamera’s de laatste jaren zo goed zijn geworden. AI vangt de beperkingen van de kleine lenzen op door bijvoorbeeld lichte delen donkerder te maken en donkere delen juist lichter. Toch is niet iedereen gecharmeerd van de bijbehorende ‘look’. Je foto’s kunnen er door het gebruikte algoritme een beetje nep, te kleurrijk of te scherp uitzien.

Daarom zou het mooi zijn als je voor het fotograferen in kunt stellen hoe je wil dat de camera met je kiekje omgaat. Wil je alle toeters en bellen van kunstmatige intelligentie? Of juist een wat ouderwetsere uitstraling? De iPhone 13 van Apple biedt een eerste stap in deze richting: fotografische stijlen. Daarmee bepaal je vooraf de sfeer van je foto. Toch gaat het daarbij nog vooral om de kleuren en niet om het gebruik van van digitale verbeteringen an sich.

4. Ingebouwde filters

Voor ‘echte’ camera’s zijn veel verschillende filters beschikbaar die je op de lens schroeft. Daarmee kun je fraaie effecten creëren in je foto’s. Misschien wel de leukste is een ND-filter. Die houdt simpel gezegd licht tegen waardoor je een veel langere sluitertijd van 30 of zelfs 60 seconden nodig hebt om een bruikbare plaat te schieten.

Hoe tof zou het fijn als smartphones een dergelijk filter in zouden bouwen? Of dat nu praktisch of digitaal gebeurt, het opent een nieuwe wereld aan creatieve mogelijkheden. Een ND-filter is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het vastleggen van watervallen. Door de lange sluitertijd wordt de beweging van het water zichtbaar. Hetzelfde geldt voor mooie wolkenpartijen, die je als het ware door de lucht ziet zweven. Je hebt dan uiteraard wel een statiefje nodig om de smartphone stil te houden.

5. Mooiere portretten

De portretmodus is niet meer weg te denken van onze telefoons. Toch valt er nog voldoende aan te verbeteren. Geen enkel toestel schat de diepte momenteel foutloos in, waardoor je in veel gevallen rare artefacten ziet in je foto’s. Als smartphones echt serieus gereedschap willen worden voor portretfotografie moeten die verholpen worden.

We zien overigens wel verbeteringen op dit vlak. De Samsung Galaxy S22 Ultra maakt dankzij nieuwe software minder fouten dan voorheen. Toch is er waarschijnlijk een verbeterde Time of Flight-sensor voor nodig om écht natuurlijke portretten te kunnen schieten met smartphonecamera’s. Een dergelijke sensor scant de omgeving om zo een dieptekaart te kunnen maken.

Mei is fotografie-maand op Android Planet

