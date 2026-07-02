Deze Samsung-telefoons krijgen Android 17 (en deze níet)

Achter de schermen werkt Samsung hard aan de update naar Android 17. Veel smartphones krijgen hem deze zomer, maar enkele oudere telefoons vallen buiten de boot. Dit is het complete overzicht!

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Recente Samsung-telefoons hebben een uitstekend updatebeleid. Ze krijgen vaak zes of zelfs zeven nieuwe versies van Android. Dat betekent dat er een monsterklus aankomt. Nu Android 17 officieel uit is, moeten er een heleboel verschillende modellen bij worden gewerkt. Dat gebeurt in fases, waarbij nieuwe en duurdere smartphones eerder aan de beurt zijn dan goedkope toestellen van een paar jaar geleden.

Voor Gemini Intelligence is een belangrijke rol weggelegd in Android 17. Zoals we gewend zijn, legt Samsung ook een eigen schil over het besturingssysteem heen. Dat is in dit geval One UI 9, waarmee je smartphone onder meer een fris likje verf krijgt. Die verschijnt vermoedelijk tegelijk met de Galaxy Z Flip 8 en Fold 8.

Benieuwd of jouw Samsung de update naar Android 17 krijgt? Dit is de volledige lijst:

Galaxy S-serie

Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy Z-serie

Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 5 en Flip 5

Galaxy A-serie

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A27

Galaxy A27 Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy A06

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Deze populaire smartphones blijven achter op Android 16

We zeiden het al: recente smartphones van Samsung worden erg lang ondersteund. Dat geldt in veel mindere mate voor toestellen die in 2023 of eerder uitkwamen. Voor de Galaxy S23 is Android 17 bijvoorbeeld al het eindstation.

Nog oudere smartphones als de Galaxy S22 en de Galaxy Z Flip 4 blijven zelfs achter op Android 16. Wel krijgen ze nog tot 2027 beveiligingsupdates. Ook eigenaren van de Galaxy A53 en Galaxy A33 hoeven geen update naar Android 17 meer te verwachten.

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