Deze diensten en platformen hadden in 2025 de meeste hacks

Recent is er een onderzoek naar buiten gebracht over de meest gehackte platforms in de Verenigde Staten in 2025. Maar, hoe zit het eigenlijk in ons eigen land?

Hack-zoektrends in 2025

Hackers wereldwijd waren ook in 2025 weer voortdurend op zoek naar manieren om toegang te krijgen tot je gegevens. Daarbij worden bepaalde platforms vaker als doelwit gekozen dan andere.

Onderzoek uit de Verenigde Staten naar zoektrends tussen november 2024 en oktober 2025 laat zien dat Google de ongelukkige winnaar is. Maandelijks zijn er volgens het onderzoek ruim 80.000 zoekopdrachten met betrekking tot het hacken van Google-accounts.

Google als toegangssleutel tot meer

Niet verrassend staat Google op nummer 1, aangezien Google-accounts de heilige graal zijn naar toegang tot nog veel meer sites. De top 5 wordt overigens gecompleteerd door Facebook (40K), Roblox (35K), Instagram (25K) en Microsoft (18K). Tussen haakjes staat het gemiddeld aantal zoekopdrachten per maand met betrekking tot hacken.

Het gaat hierbij om zoekopdrachten, wat dus niets zegt over of er ook daadwerkelijk een succesvolle hack heeft plaatsgevonden. Al zal dat in veel gevallen wel zo zijn geweest. Nederlandse cijfers over deze zoekopdrachten konden we niet vinden, maar we hebben wel een hele hoop andere interessante gegevens weten te achterhalen.

Bijvoorbeeld welke trends er in Nederland zijn op het gebied van geslaagde hackpogingen. Volgens een cyberdreigingsrapport over Nederland in 2025 waren de meeste accountgegevens die circuleren gekoppeld aan bol.com. Daarna komen Amazon.nl en DigiD-gerelateerde domeinen. Die laatste zijn interessant omdat je daarmee toegang krijgt tot overheidsdiensten.

Grote e-commerce-platformen en authenticatiesystemen zijn nu eenmaal interessant omdat zoveel mensen er gebruik van maken. Cybercriminelen hebben dus vooral inloggegevens van bovenstaande platformen proberen te achterhalen. Dit doen ze onder andere via malware en phishing.

Ook WhatsApp is veelvuldig doelwit bij kwaadwillenden. Weet jij wat je moet doen als je WhatsApp gehackt is? Dat leggen we haarfijn uit in onderstaand artikel.

Zorgsector is zorgenkindje

Vorig jaar was de Nederlandse gezondheidszorg de sector die gemiddeld de meeste cyberaanvallen per week te verwerken kreeg. Verder weten we wat in 2025 de meest nagebootste merken zijn om phishing of nep-inlogs te maken. Microsoft, Google (dus ook in Nederland een populair slachtoffer), Apple, Booking.com en Spotify moeten het op dit gebied vaak ontgelden. Het gaat dus niet om hacks van deze bedrijven zelf, maar ze worden wel het vaakst gebruikt om phishing-sites geloofwaardig te laten lijken.

Helaas is er een negatieve tendens op het gebied van cyberaanvallen in ons land. Zo is in 2025 het aantal geslaagde aanvallen op bedrijven met meer dan vijftig procent gestegen vergeleken met voorgaande jaren. Het onderwerp zal dus dit jaar en vast ook de komende jaren regelmatig het nieuws domineren.

