DigiD straks in Amerikaanse handen? Dit moet je weten

Hoe kan het dat DigiD straks mogelijk in Amerikaanse handen ligt en welke gevolgen heeft dat voor jouw data? We leggen alles uit.

DigiD in Amerikaanse handen: dit moet je weten

Je DigiD is één van de belangrijkste logins die je hebt, omdat je daarmee inlogt bij onder andere de Belastingdienst, de gemeente en je zorgverzekeraar. Alles draait bij DigiD daarom om veiligheid, zodat niemand anders bij jouw gegevens kan.

DigiD is sinds de introductie flink verbeterd. Toen de dienst net beschikbaar was en je jouw wachtwoord was vergeten, moest je nog een code aanvragen die dagen later per post werd verstuurd. Inmiddels gebeurt dat gewoon via e-mail. Tevens heb je het wachtwoord zelden meer nodig, omdat inloggen simpel via de DigiD-app gaat. Toch klinkt er nu veel zorgen over de veiligheid van de dienst, omdat DigiD mogelijk in Amerikaanse handen komt.

Hoe kan DigiD in Amerikaanse handen komen?

Waarschijnlijk heb je nog nooit van Solvinity gehoord, maar toch heb je er vaak mee te maken. Dit cloudbedrijf werkt onder andere voor de overheid en zorgt ervoor dat DigiD en de Berichtenbox beschikbaar zijn voor gebruikers. Solvinity wordt nu waarschijnlijk overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl.

Belangrijk detail is dat Solvinity niet de eigenaar van DigiD is. DigiD wordt beheerd door de Nederlandse overheidsorganisatie Logius. Wel zorgt Solvinity ervoor dat DigiD draaiende blijft en dat is genoeg voor experts om zich zorgen te maken over deze overname.

Wat zijn de zorgen?

Zodra Solvinity in Amerikaanse handen ligt, vallen de gegevens die het bedrijf beheert onder de Amerikaanse Cloud Act. Daardoor kan de Amerikaanse overheid in theorie de data van het bedrijf vorderen. Zelfs als die gegevens in het buitenland staan opgeslagen.

Recentelijk bleek tevens dat Trump niet schuwt om drukmiddelen in te zetten als Nederland iets doet wat hem tegenstaat, zoals de dreiging van nieuwe importheffingen rond de situatie in Groenland. In theorie kan Trump er na de overname voor zorgen dat DigiD wordt uitgeschakeld, zodat niemand in Nederland meer belangrijke zaken kan regelen.

En nu?

In de Tweede Kamer wil een meerderheid dat alles op alles wordt gezet om ervoor te zorgen dat DigiD niet in Amerikaanse handen komt. Een toezichthouder onderzoekt de overname nog, die vervolgens een advies zal uitbrengen aan de minister van Economische Zaken.

Er is tevens een petitie gaande die op dit moment al meer dan 150.000 handtekeningen van bezorgde Nederlanders heeft opgehaald. “Onze privé-gegevens zijn niet veilig als een Amerikaans IT-bedrijf op het punt staat eigenaar te worden van DigiD”, stelt de petitie. “Als de Nederlandse overheid iets doet wat Trump niet leuk vindt, kan hij met een druk op de knop onze overheid uitzetten.”

Europese alternatieven

De overname komt net in een tijd waarin men in Europa al meer op zoek gaat naar Europese alternatieven op Amerikaanse tech, om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.

Ben je daar ook mee bezig? Dan helpen we je graag op weg. Zowel met Europese smartphones als Europese apps.