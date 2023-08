Dankzij de EU krijg je deze nieuwe functies in jouw favoriete apps

De EU legt grote techbedrijven nieuwe regels op en daardoor verandert er behoorlijk wat in je favoriete apps. Dit moet je weten over de Digital Services Act.

Digital Services Act en jouw apps

De Digital Services Act van de EU is ingegaan. Dit is een nieuwe set regels van de Europese Unie waar grote techbedrijven aan moeten voldoen als ze in Europa willen blijven. Het doel van deze regels: een veiligere online omgeving creëren.

Specifiek krijgen de negentien grootste online platformen en zoekmachines met meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers deze regels opgelegd. Qua apps gaat dat onder andere om: Google Zoeken, Google Play, Google Maps, YouTube, Instagram, Facebook, X (voorheen Twitter), TikTok, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, AliExpress, Wikipedia, AliExpress en Zalando.

Strenge regels en de EU klinkt misschien een beetje saai, maar er gaat behoorlijk wat veranderen in je favoriete apps op je smartphone. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

1. Mogelijkheid om algoritme uit te schakelen

De Europese Unie wordt strenger als het gaat om algoritmes. Via algoritmes raden veel apps aan wat je te zien krijgt. Zo bepalen algoritmes op sociale media welke berichten of video’s je ziet, en die van winkels welke producten je krijgt aangeraden. Algoritmes kunnen ons kijkgedrag, maar ook koopgedrag beïnvloeden.

Niet alleen wil de EU meer inzicht in deze algoritmes en hoe ze werken, maar het moet voor gebruikers ook mogelijk zijn om een alternatief te gebruiken. Daarom krijg je in je sociale apps de mogelijkheid om het algoritme uit te schakelen en content gewoon chronologisch of op basis van je locatie te bekijken.

2. Minder persoonlijke advertenties

De Europese Unie gaat de strijd aan met gepersonaliseerde advertenties. Allereerst mogen kinderen deze niet meer te zien krijgen. Daarnaast mag gevoelige informatie niet meer worden gebruikt voor deze advertenties, zoals iemands religie, seksuele oriëntatie, etniciteit of politieke overtuigingen.

3. Meer opties om beslissingen aan te vechten

Deze grote platformen kunnen zonder pardon berichten en accounts verwijderen, terwijl je daar als gebruiker weinig tegen kunt doen. Dat moet beter. Daarom krijg je in de apps niet alleen meer informatie over waarom jouw bericht of account is verwijderd, maar ook meer opties om de beslissingen aan te vechten.

4. Optie om illegale content te rapporteren

De EU wil er verder voor zorgen dat er minder illegale content op deze platformen te zien is. Gebruikers krijgen daarom een nieuwe functie: de mogelijkheid om deze content te rapporteren.

Wat gebeurt er als de apps niet voldoen aan deze regels?

Als de bedrijven niet voldoen aan de nieuwe regels, kunnen ze flinke boetes verwachten die oplopen tot zes procent van hun mondiale omzet. Als een bedrijf herhaaldelijk zich niet aan de regels houdt, kan het tijdelijk geblokkeerd worden in de EU.

Voorbeelden van wat er nu wordt gedaan

TikTok komt met de mogelijkheid om video’s gebaseerd op persoonlijke interesses uit te schakelen, zodat je enkel video’s ziet die lokaal relevant en wereldwijd populair zijn. Daarnaast is er nu een nieuwe meldingsoptie om illegale content te rapporteren, en krijgen gebruikers tussen de 13 en 17 jaar geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien.

Snapchat biedt gebruikers de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de gepersonaliseerde feed, en de app gaat meer duidelijkheid bieden als berichten of accounts worden verwijderd. Gebruikers krijgen dan de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten. Ook stopt Snapchat met het tonen van gepersonaliseerde reclames voor gebruikers tussen de 13 en 17 jaar.

Meta gaat gebruikers op Instagram en Facebook de optie geven om alle content op chronologische volgorde te bekijken. Verder kun je straks terugvinden welke advertenties je gezien hebt.

De komende periode kun je dus extra updates voor je favoriete apps verwachten. Lees in onze gids over de Google Play Store hoe je onder andere apps kunt updaten. Lukt het updaten niet? Dan helpen we je ook op weg.