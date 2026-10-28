Opinie: Apps en online diensten gebruiken maakt je niet direct digitaal afhankelijk

Door de hack bij Albert Heijn gaat het niet alleen veel over voedselzekerheid, maar ook digitale afhankelijkheid. Toch moeten we niet overdrijven.

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Digitale afhankelijkheid van apps

De hack bij Albert Heijn maakte veel los. Onder andere in de reacties op sociale media, waar het bedrijf communiceerde met zijn klanten omdat het e-mailsysteem nog niet werkte. Daar voelden mensen zich gevalideerd over wat ze al jaren roepen: we zijn veel te afhankelijk geworden van digitale systemen.

Onder elk bericht over een digitale innovatie of een cyberincident (het maakt gek niet uit of het positief of negatief is) zitten dit soort mensen klaar om te waarschuwen dat het allemaal onze eigen schuld is als het misgaat. Na de hack van de Albert Heijn konden ze niet snel genoeg “zie je nou wel!” typen, omdat mensen hun boodschappen niet kregen bezorgd.

Deels hebben deze mensen gelijk, want er was paniek. Er werden flessen water en verpakkingen wc-papier gehamsterd alsof het de start van de covidpandemie was. De ceo van Ahold Delhaize moet aanschuiven bij talkshows om uitleg te geven en er werden kamervragen gesteld over de voedselzekerheid.

Gemak

Als het gaat om digitale afhankelijkheid zijn er veel goede vragen te stellen. Zoals: hoe afhankelijk zijn we van Amerikaanse technologie en is het verstandig dat onze data vooral in de Verenigde Staten staan opgeslagen? Of hoe kwetsbaar zijn de systemen die zorgen dat we stroom, water en internet hebben in tijden dat AI-agents zelfstandig kunnen hacken? En waarom is het nodig is dat we overal een account moeten aanmaken terwijl er zoveel data lekt?

Maar gewend raken aan bezorging van je boodschappen terwijl het geld automatisch wordt afgeschreven, omdat de boodschappen-app verbonden is met je bank-app? Dat is geen afhankelijkheid, maar gemak. Gemak waar ik zelf maar al te graag gebruik van maak. Ik kan altijd nog fysiek naar de supermarkt of een boerenwinkel in de buurt.

Als je lampen via een app uitzet, betekent het niet dat je de knop niet kan vinden als de wifi uitvalt. Als je via weer-apps kijkt of er een bui aan komt, betekent het niet dat je niet naar buiten kunt kijken voordat je een wandeling maakt. Dat je alle muziek via streaming luistert, betekent niet dat je de radio niet aan kunt zetten.

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Afhankelijk

Het is veel verontrustender hoe snel men nu zichzelf afhankelijk maakt van AI. Uit studies blijkt dat we na tien minuten AI-gebruik al minder in staat zijn om door te zetten bij problemen, omdat een AI problemen in enkele seconden oplost. We verliezen door het gebruik van AI vaardigheden die je niet zomaar weer terugkrijgt als de technologie wegvalt.

In een interview met The New York Times vertelde Marissa Mayer, de ceo van Yahoo (daarvoor werkzaam bij Google), hoe de leraar van haar 10-jarige dochter vroeg of ze drie termen wilden noteren die beschreven waarom haar kind bijzonder is. Mayer was overweldigd door de mogelijkheden en vroeg het daarom aan haar persoonlijke AI-assistent. Binnen enkele seconden was er een antwoord: empatisch, creatief en een dierenvriend. Ze kon er zelf niet meer opkomen.

Deze afhankelijkheid van AI is een stuk beangstigender dan mensen die op een verantwoorde manier gebruikmaken van de gemakken van moderne technologie.

Waarom heb je een app van je supermarkt nodig?

Steeds meer supermarkten geven mensen die hun app downloaden en een account aanmaken extra aanbiedingen. Mag dat wel?

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