Let in de zomer extra goed op deze digitale scams

Scammers weten heel goed hoe ze op de actualiteit kunnen inspelen. Let in de zomer daarom extra goed op deze digitale scams.

Digitale scams in de zomer

Oplichters maken slim gebruik van de actualiteit om mensen te verleiden. Toen iedereen bijvoorbeeld thuis bleef tijdens de lockdowns, werden er massaal neppe webshops opgericht voor thuissporten. Op dit moment zijn scams rond ChatGPT heel populair, zoals je kunt lezen in ons artikel over ChatGPT en malware.

Het soort digitale scams wisselt ook per seizoen. Zeker in de zomer vallen veel slachtoffers, omdat er bijzonder veel te scammen valt rond het maken van reizen. We denken vaak aan de deuren en ramen als we op vakantie gaan, maar ook digitaal moet je opletten.

Onderzoeksbureau Check Point Research merkte dat er in mei 29.880 nieuwe domeinen werden aangemaakt gerelateerd aan de zomervakantie. Van deze domeinen was 1 van de 83 ‘kwaadaardig of verdacht’.

“In een tijd waarin iedereen staat te popelen om een vakantie te boeken, moeten consumenten extra voorzichtig zijn”, stelt Zahier Madhar, security engineer bij Check Point. “Het is voornamelijk belangrijk om altijd via een authentieke en betrouwbare bron te boeken en de website te verifiëren.”

We zetten enkele van deze digitale zomerscams voor je op een rijtje, want bewustzijn is het beste wapen.

Phishingmails van vliegtuigmaatschappen

Als je niet vaak vliegt, kan een reis best overweldigend zijn. Het is duur, je moet met een hoop regels rekening houden en je krijgt talloze e-mails en andere berichten over deze reis. Van die verwarring en hoge kosten wordt graag misbruikt gemaakt.

Bijvoorbeeld via phishingmails, waarin de vliegtuigmaatschappij zogenaamd aanbiedt om een vlucht te compenseren in verband met vertraging. Veel mensen nemen dan niet eens de moeite om te controleren of het echt is, want ze zien vooral een kans om hun geld (deels) terug te krijgen.

Korting op vliegreizen en hotels

Iedereen die nog last minute een reis wil maken, is zeer gevoelig voor scams waarin vliegreizen en hotels met korting worden aangeboden. Lees e-mails, advertenties en andere berichten met deze aanbiedingen daarom altijd met een gezonde dosis wantrouwen.

Bonuspunten uitgeven van slecht beveiligde accounts

Bij sommige accounts die je hebt voor het boeken van vliegreizen of hotels, spaar je punten. Heb je veel punten, dan is dat account interessant voor oplichters om te stelen en door te verkopen. Zorg er daarom voor dat je al je accounts goed beveiligt met een sterk wachtwoord. En stel, als het kan, tweestapsverificatie in.

Toch kan het gebeuren dat een bedrijf wordt gehackt en alle gegevens worden gestolen, inclusief jouw account. Zorg er daarom voor dat je overal een uniek wachtwoord instelt. Lees meer over het instellen van veilige wachtwoorden.

Winactie koelkast

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een kettingbericht die via WhatsApp wordt verspreid, over het winnen van een koelkast van Heineken of een ander biermerk.

Als je op de link in het bericht klikt, moet je vragen beantwoorden zoals “Hoe kent u Heineken?” en “Zou u Heineken zelf aanbevelen aan vrienden en kennissen?”. Daarna wordt gevraagd om het bericht met anderen te delen en moet je jouw persoonlijke gegevens invullen.

Daarbij worden ook je creditcardgegevens gevraagd, want je moet eerst een kleine betaling doen om de prijs te kunnen ontvangen. Niet alleen worden op deze manier je gegevens gestolen, maar volgens de Fraudehelpdesk is er ook een grote kans dat je na deze stappen plots aan een abonnement vastzit.

Waar je op moet letten deze zomer

Met deze tips weer jij jezelf tegen deze oplichters:

Als het te mooi is om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo. Ga daarom niet te snel in op aanbiedingen of restituties, want waarschijnlijk wordt er misbruik van je hebberigheid gemaakt.

Veel phishing-pogingen hebben nog steeds een slechte spelling. Hoewel door het gebruik van ChatGPT ook deze teksten steeds geloofwaardiger worden, kan het lonen om goed te kijken naar de kwaliteit van de teksten en de rest van het bericht of de website.

Boek altijd via officiële websites en apps. Als je dan een bericht krijgt, zie je dat waarschijnlijk ook terug op die website of app. Dan hoef je dus nooit op een link te klikken of ergens anders je gegevens in te vullen.

Veilig op vakantie

Ook op vakantie moet je opletten, want je wil natuurlijk niet dat je smartphone gestolen wordt of er iets anders gebeurt. Check daarom onze tips om je smartphone veilig te houden tijdens je vakantie.