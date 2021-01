Streamingdienst Dplay is vervangen met Discovery Plus. Dit moet je weten over deze ‘nieuwe’ streamingdienst.

Lees verder na de advertentie.

Van Dplay naar Discovery Plus

In Nederland kon je tot nu kijken naar de streamingdienst Dplay, met programma’s van Discovery, TLC en Investigation Discovery. Voor een relatief laag bedrag van 3,99 euro per maand was Dplay een aardige dienst voor erbij. Nu is Dplay verdwenen, want Discovery heeft Discovery Plus (geschreven als discovery+) gelanceerd. Deze dienst vervangt Dplay.

Ben je al lid, dan verandert er niet veel. Je abonnement wordt namelijk vanzelf omgezet en alle dingen die je eerder kon kijken via Dplay kun je nu checken via Discovery Plus. Ook de kosten blijven gelijk, want Discovery Plus kost nog steeds 3,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.

Wat verandert er wel? Voornamelijk dat er meer te zien is. Zo is Eurosport aan de dienst toegevoegd, zijn er meer exclusieve internationale series te streamen en wordt er ook gewerkt aan lokale content. Begin dit jaar moet de eerste Nederlandse original beschikbaar komen: Sex Tape met Bobbi Eden. Hierin proberen koppels hun relatie te herstellen door hun liefdesleven een week lang te filmen. Sex Tape België is al te streamen.

Discovery Plus wil ook hoog inzetten op de Olympische Spelen dit jaar in Tokyo, maar het is nog maar de vraag of dat sportevenement wel doorgaat gezien de coronacrisis.

Wat te kijken

Er is een hoop te zien op Discovery Plus. Denk aan Discovery Plus-originals zoals Ghost Adventures en Fitness Diaries, Discovery-programma’s zoals Gold Rush en Deadliest Catch en de talloze realityseries van TLC. Verder heb je programma’s van zenders zoals Animal Planet (dieren), Paranormal (spoken), HGTV (klussen), Motortrend (auto’s) en Food Network (eten). Binnenkomt komt daar dus Eurosport bij.

Discovery Plus heeft wel beduidend minder 4K-content vergeleken met concurrenten zoals Netflix of Amazon Prime Video. De dingen die wel in 4K te streamen zijn, kun je kijken zonder extra te betalen.

Een kleine tip: je kunt het aanbod van Discovery Plus in de app bekijken zonder dat je een account hoeft te maken. Pas bij het kijken van een aflevering wordt gevraagd om in te loggen. Zo kun je alvast even struinen voordat je beslist of je een abonnement wil.

De Android-app

De app van Discovery Plus is er duidelijk op vooruit gegaan vergeleken met Dplay, want hij ziet er straks en mooi uit. Op het hoofdscherm staan programma’s die de app jou aanraadt. Daarnaast kun je per zender filteren, zoals TLC, Discovery of Animal Planet. Ook kun je bij losse programma’s of categorieën kijken en snel zien wat er als nieuwste is toegevoegd.

Wel mist de app handigheden die tegenwoordig standaard zijn. Zoals de mogelijkheid om series te downloaden om offline te kijken. Ook is er geen manier voor ouders om volwassen content te blokkeren voor kinderen. Tevens is het vreemd dat de applicatie niet bijhoudt wat je al hebt gekeken. Er zijn dus nog een hoop verbeteringen mogelijk. In ieder geval is er wel gewoon Chromecast-ondersteuning. De app is via onderstaande link te downloaden.

discovery+ Discovery Digital 7,6 (25475 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Streamingtips

Wekelijks zetten we vijf streamingtips voor je op een rij, van Discovery Plus en alle andere apps waarmee je makkelijk kunt Chromecasten. Check de nieuwste edities hieronder.