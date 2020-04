Disney Plus gaat hard: streamingdienst heeft ruim 50 miljoen abonnees

Disney Plus is nog niet heel lang beschikbaar, maar de streamingdienst heeft in korte tijd al veel abonnees aan zich weten te binden. Het bedrijf laat weten dat er al meer dan 50 miljoen betalende gebruikers zijn.

Disney Plus abonnees: nu al 50 miljoen

Disney Plus blijkt een succes, want de streamingdienst heeft vijf maanden na de release al meer dan 50 miljoen abonnees. Dat is een flinke stijging ten opzichte van februari, toen Disney bekendmaakte dat zijn streamingdienst 28 miljoen abonnees had. De flinke groei heeft te maken met het feit dat de dienst onlangs in meer landen is uitgebracht.

Disney Plus is wat het aantal abonnees betreft nog wel een stuk kleiner dan Netflix, dat 167 miljoen betalende gebruikers heeft. Netflix is echter al veel langer beschikbaar en had bovendien veel meer tijd nodig om de 50 miljoen abonnees aan te tikken. Dit duurde zeven jaar en bij Disney Plus slechts vijf maanden.

De streamingdienst van Disney is overigens al populairder dan Hulu (niet officieel in Nederland beschikbaar), dat in de Verenigde Staten 30 miljoen abonnees heeft.

In Nederland is Disney Plus al sinds september vorig jaar in Nederland beschikbaar en kost 6,99 euro per maand, of 69,99 euro per jaar. De dienst is zeven dagen gratis te proberen en heeft een unieke collectie. Naast alle Disney-klassiekers, Marvel- en Pixar-films heb je ook toegang tot National Geographic-documentaires en bijvoorbeeld alle Star Wars-films.

In onze Disney Plus review lees je alles over de streamingdienst. Disney Plus is te gebruiken op je Android-smartphone, maar je kunt natuurlijk ook kijken op je televisie via een Chromecast, computer, gameconsole en Android TV. Check ook het overzicht met Disney Plus-tips, waarin we bijvoorbeeld uitleggen hoe je Disney Plus offline gebruikt.

