Disney Plus, het bekende videostreamingplatform, is nu beschikbaar in België. Met de komst van deze streamingdienst kunnen Disney-fans in België eindelijk alles van Disney, Pixar, Marvel en National Geographic zien.

Disney Plus in België: prijs is 6,99 euro per maand

Woon je in België en wil je genieten van al het moois van Disney Plus? Dat kan vanaf nu voor een vast bedrag van 6,99 euro per maand. Ook kun je een jaarabonnement afsluiten voor 69,99 euro per jaar. Kies je daarvoor, dan bespaar je jezelf dus 14 euro. De prijzen zijn hiermee dus exact hetzelfde als in Nederland. Klanten van telecombedrijf Proximus met een All Stars- of All Stars en Sports-pack krijgen een gratis jaarabonnement voor de streamingdienst.

Is Disney Plus het bedrag van 69,99 euro per jaar of 6,99 per maand waard? Alles staat of valt met de kwaliteit van van de nieuwe content. Disney Plus pakt het in ieder geval al handig aan door seizoenen van series niet in één keer online te zetten, maar per aflevering. Als je wil weten hoe die ene cliffhanger afloopt, zul je dus abonnee moeten blijven. Weten wat wij van de dienst vinden? Check dan de Disney Plus-review.

Wat is het aanbod van Disney Plus?

Met de keuze uit ruim duizend oude en nieuwe films en series kan iedere Disney-fan zijn of haar hart ophalen. Naast alle bekende klassiekers kunnen ook de allernieuwste creaties worden gestreamd. Bijvoorbeeld de live action-versie van The Lion King die in 2019 verscheen. Ook musicals vinden een plaats op de streamingdienst; de Broadway Musical Hamilton is hier een voorbeeld van.

Naast de bekende Disney-verhalen bieden de dochterondernemingen van Walt Disney Studios ook een groot aanbod. Zo kun je animatiefilms van Pixar, Star Wars-films en documentaires van National Geographic streamen. Een groot voordeel van het feit dat Disney alleen eigen content aanbiedt en geen films of series inkoopt, is dat deze nooit verdwijnen.

Disney Plus is in Nederland al een jaar beschikbaar, waardoor we al een aardig beeld van de streamingdienst hebben. Andere landen waar Disney Plus pas vanaf nu te gebruiken is zijn onder andere Portugal, Finland, Luxemburg, Zweden en Noorwegen. Op onze zustersite iPhoned.nl maakten wij de balans op in mei van dit jaar en publiceerden we een Disney Plus review-update.

