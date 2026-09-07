Kun je Disney Plus niet meer casten? Dit is de reden

Het is momenteel niet mogelijk om Disney Plus vanaf je smartphone te casten naar je televisie. ‘De Grote Muis’ heeft die functie uitgeschakeld in verband met een patentkwestie.

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Disney Plus kan niet meer casten

Veel mensen gebruiken nog steeds een Chromecast of Google TV Streamer om content te bekijken op hun televisie. Als je de ingebouwde interface gebruikt is er niets aan de hand, maar wie Disney Plus probeert te casten vanaf zijn smartphone komt momenteel van een koude kermis thuis. Deze functie is in Nederland en Duitsland simpelweg niet meer beschikbaar.

Dat heeft te maken met een rechtszaak die Disney recent verloor van InterDigital. Die ging over de technische stappen die het bedrijf zet om casten mogelijk te maken. De rechter oordeelde dat die inbreuk plegen op bepaalde patenten en droeg Disney op om daar direct mee te stoppen. Daar is dus gehoor aan gegeven.

Disney Plus heeft de laatste tijd vaker te maken met vervelende rechtszaken. Zo verdween eerder de ondersteuning voor 4K en hdr-beelden. Dat gebeurde nadat hetzelfde InterDigital klaagde dat de gebruikte codecs inbreuk maakten op bepaalde patenten.

4K en hdr zijn inmiddels weer beschikbaar omdat Disney daar nu andere codecs voor inzet. InterDigital vindt echter dat die nog steeds patentinbreuk plegen. Een nieuwe rechtszaak over deze kwestie loopt nog.

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Netflix stopte eerder al met casten

Het is de vraag of Disney veel geld gaat steken in een hoger beroep of nieuwe licentieovereenkomst om casten weer mogelijk te maken. Nu steeds meer mensen een slimme televisie met apps in de huiskamer hebben staan, wordt deze functie langzaam minder belangrijk. Om diezelfde reden stopte Netflix vorig jaar al met de optie om films of series vanaf je smartphone naar je televisie te casten.

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