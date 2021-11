Zo scoor je een maand Disney Plus voor 1,99 euro

In Nederland kunnen we al ruim twee jaar genieten van Disney Plus. Op 12 november is er een klein feestje te vieren, want dan is het Disney Plus Day. Hierdoor kun je een maand naar de streamingdienst kijken voor 1,99 euro.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus korting voor aankomende Disney Day

Normaal kost een abonnement van een maand op Disney Plus 8,99 euro of 89,99 euro voor een heel jaar. Vanwege de verjaardag van de streamingdienst op 12 november scoor je nu een leuke korting. Als je als nieuwe abonnee een abonnement afsluit, kost de eerste maand je slechts 1,99 euro. Je hebt tot en met 14 november om te kiezen voor een abonnement. Ben je al lid van de dienst, dan heb je helaas pech en kom je niet in aanmerking voor deze aanbieding.

Ruimer aanbod, hogere prijs

Toen Disney Plus in 2019 in Nederland werd gelanceerd, kostte een abonnement nog 6,99 euro per maand of 69,99 per jaar. De prijs is inmiddels gestegen, maar het aanbod wordt ook alsmaar groter. Zo kun je als abonnee inmiddels ook genieten van Disney Plus Star.

Met Star richt Disney zich op volwassenen met een breed scala aan series en films. Vanaf Disney Plus Day is er ook weer allerlei nieuwe content te zien. Zo worden recente bioscoopfilms als Jungle Cruise en Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings toegevoegd. Ook de nieuwe serie Dopesick is dan te zien, net als een nieuw seizoen van The World According to Jeff Goldblum.

Meer streamingdiensten op komst

Het aanbod van streamingdiensten wordt alsmaar groter. Zo zijn er nu al de gevestigde namen als Netflix, Discovery Plus, Videoland of bijvoorbeeld Amazon Prime Video. Volgend jaar verschijnt er echter ook nog een hele rits aan nieuwe services.

Zo kunnen we vanaf dan ook genieten van HBO Max en SkyShowtime. Ook zijn er veel mensen die uitkijken naar Viaplay, onder andere omdat daar Formule 1, darts en Premier League te zien zal zijn.

Bij welke diensten ben je nu al geabonneerd en is dat genoeg voor jou of niet? Zo niet, bij welke service zou je nog wel een account willen hebben? Laat het weten in de reacties hieronder!

Lees meer over Disney Plus op Android Planet: