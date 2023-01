Ook Disney Plus is nu duurder: dit ga je betalen

Per direct is Disney Plus een stukje duurder geworden. Je betaalt per maand een euro meer en ook voor het jaarabonnement moet je meer aftikken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus per direct duurder

Streamingdienst Disney Plus is sinds november 2019 actief in Nederland en vroeg toen 6,99 euro per maand of 69,99 euro voor een heel jaar streamingsplezier. In de afgelopen jaren is de prijs al verhoogd naar 8,99 per maand of 89,99 euro per jaar.

Per direct zijn de prijzen opnieuw verhoogd. Voortaan betaal je voor een maand streamen namelijk 9,99 euro. Net als voorheen kun je ook een jaarabonnement afsluiten. Daarmee kijk je twaalf maanden voor de prijs van tien maanden. Zo’n abonnement kost vanaf nu 99,90 euro, zo meldt Streamwijzer.

Voorafgaand aan de prijsverhoging heeft Disney hierover niks laten weten aan abonnees of partners. Wat dit betekent voor huidige abonnees die nog het oude tarief betalen, is nog onbekend. Het lijkt echter waarschijnlijk dat zij op een gegeven moment ook het hogere bedrag moeten neerleggen. Bij de vorige prijsverhogingen was dit namelijk ook het geval.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer streamingdiensten verhogen de prijzen

Disney Plus is niet de enige streamingdienst die zijn prijzen verhoogd. Sinds afgelopen week betaal je maandelijks ook meer voor Viaplay, dat vooral bekendstaat om live sport – waaronder voetbal, darts en Formule 1. Ook daar was vooraf niet gecommuniceerd over de prijsverhoging.

Netflix wil dat verschillende kijkers ook meer gaan betalen voor de dienst. Dat heeft te maken met mensen die hun account delen met vrienden, familie of kennissen. Daarbij wordt slechts een abonnement afgesloten, waardoor de streamingdienst dus potentiële inkomsten misloopt. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar het lijkt erop dat Netflix voor elk account buitenshuis een kleine meerprijs gaat rekenen.

Streamingdiensten op Android Planet

Streaming is hot en we besteden er op onze website dan ook regelmatig aandacht aan. Zo vergeleken we onlangs het aanbod van alle streamingdiensten om te kijken welke dienst de meeste waar biedt voor het geld. Ook hebben we recent opnieuw gekeken naar ViaPlay en de nieuwste streamingdienst: SkyShowtime. Wist je ook dat we elke vrijdagavond een overzicht publiceren met de nieuwste series, films en documentaires om te streamen?