Streamingdienst Disney Plus heeft een nieuwe functie uitgerold: GroupWatching. Hiermee kun je samen met maximaal zes anderen tegelijkertijd naar dezelfde film of serie kijken. GroupWatching komt deze herfst naar Europa.

Disney Plus GroupWatch: samen bingewatchen

Een grote verrassing is de aankondiging niet, want de functie werd de afgelopen tijd al getest door een select groepje Disney Plus-gebruikers. Met GroupWatching kun je tegelijkertijd met maximaal zeven mensen naar dezelfde film, documentaire of serie kijken. Dit gebeurt gesynchroniseerd: zodra iemand op de pauzeerknop drukt wordt het beeld bij alle kijkers stilgezet.

Verder is het mogelijk om tijdens het kijken te reageren op bepaalde scènes. Dat doe je aan de hand van in totaal zes verschillende emoji, zoals een ‘like’ (duimpje omhoog), lachend gezicht of bijvoorbeeld een geschrokken poppetje. Er zit geen chatvenster in Disney Plus GroupWatching: je kunt elkaar dus geen berichten sturen tijdens het kijken.

De nieuwe functie werkt op alle platformen waarop de streamingdienst beschikbaar is. GroupWatching kom je straks dus tegen op je computer, smartphone en tablet. De nieuwe functie komt “later” deze herfst naar Europa, maar een specifieke releasedatum laat het bedrijf in het midden. In de Verenigde Staten kunnen Disney Plus-kijkers nu al met GroupWatching aan de slag.

Nu al samen kijken?

Disney Plus is niet de eerste streamingdienst die dit idee heeft opgevat. Amazon Prime Video test momenteel bijvoorbeeld eenzelfde soort functie, voorlopig ook enkel in de VS.

Willen jij en je vrienden nu al gelijktijdig naar dezelfde shows kijken? Dat kan, maar hiervoor moet je wel uitwijken naar losstaande apps. Het bekendste ‘GroupWatching-alternatief’ is Scener, een programma dat in de Chrome-browser van Google werkt. Het voordeel van Scener is dat hij met alle populaire streamingdiensten – waaronder Netflix en Disney Plus – overweg kan.

