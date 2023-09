Disney Plus nu veel goedkoper, maar daarna prijsverhoging

Geïnteresseerd in een Disney Plus-abonnement? Let dan op, want de streamingdienst biedt een flinke korting. Helaas volgt daarna een prijsstijging. Lees hier hoe dat zit.

Drie maanden Disney Plus voor 5,97 euro

Het is een populaire streamingdienst in Nederland: Disney Plus. Met een aanbod van Pixar tot Star Wars en van Marvel tot National Geographic is voor velen wat wils bij de dienst. Disney Plus trakteert nieuwe en terugkomende abonnees nu op een flinke korting. De eerste drie maanden betaal je namelijk maar 1,99 euro per maand.

Met deze korting bespaar je zo’n 80 procent of 24 euro op de eerste drie maanden en daarna wordt de prijs weer verhoogd. Opvallend is wat Disney Plus in de kleine lettertjes zet. De maandprijs van een abonnement zonder korting is over drie maanden 10,99 euro. Dat is een euro duurder dan wat een Disney Plus-abonnement nu kost.

Het betekent dat Disney Plus binnen de termijn van de aanbieding (voor 6 december 2023) de maandprijs zal verhogen. Of deze verhoging ook wordt doorgevoerd naar huidige abonnees, is niet bekend. Bij de vorige prijsstijging in januari 2023 gebeurde dit alleen bij nieuwe abonnees.

Je kunt momenteel ook nog steeds een jaarabonnement afsluiten voor 99,90 euro. Met zo’n abonnement bespaar je een kleine twee tientjes in het jaar. Naar verwachting wordt het jaarabonnement met de nieuwe maandprijs ook duurder; waarschijnlijk 109,90 euro.

Te duur? Zo zet je Disney Plus stop

Het is dus nog afwachten voor wie de prijsstijging van Disney Plus gaat gelden. Heb jij al een abonnement en mocht je het tegen die tijd echt te duur vinden? Dan leggen we nu alvast uit hoe je Disney Plus opzegt.

Ga daarvoor naar de officiële Disney Plus-webpagina en log in met je account. Klik op het icoontje van je profiel en selecteer ‘Account’. Hier selecteer je ‘Abonnement’. Daarna zie je welk abonnement je hebt, hoeveel je betaalt en wanneer de eerstvolgende afschrijving plaatsvindt. Onderin beeld selecteer je ‘Abonnement opzeggen’, bevestig je de keuze en ben je van je Disney Plus-abonnement af.