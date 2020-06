Het hoge woord is eruit. Disney Plus is vanaf 15 september officieel in België beschikbaar. Zo kunnen ook Belgen eindelijk genieten van het aanbod van Disney, Marvel en National Geographic.

Disney Plus officieel in België op 15 september

Begin mei maakte Disney al bekend dat het zou starten in september met Disney Plus in België, maar een datum werd toen niet genoemd. Via een persbericht is nu eindelijk een concrete datum genoemd: 15 september. Naast België kunnen ook inwoners van onder andere Finland, Luxemburg en Portugal gebruik gaan maken van de populaire streamingdienst.

Disney Plus is al sinds eind augustus 2019 in Nederland te gebruiken. Vanaf 12 november 2019 heb je echter een betaald abonnement nodig, wat 6,99 euro per maand kost. Ook kun je kiezen voor een jaarabonnement, waarbij je korting krijgt. Zo betaal je voor een heel jaar gebruik 69,99 euro.

Aanbod en meer over Disney Plus

Naast veel Disney-content en echte klassiekers is er nog veel meer te zien bij de streamingdienst. Zo kijk je er ook films van Pixar, evenals allerlei superheldenfilms en -series van Marvel. Ook documentaires van National Geographic zijn te bekijken op Disney Plus.

Disney Plus biedt daarnaast ondersteuning voor het aanmaken van meerdere profielen. Zo kun je de kosten van de dienst delen met familie, kennissen of vrienden. Verder kun je films en series downloaden om ze zo offline te bekijken.

