Disney Plus: officieel in België vanaf september 2020

Disney Plus is vanaf september officieel beschikbaar in België. Over een paar maanden krijgen Belgen eindelijk toegang tot het grote aanbod aan onder meer Disney-, Marvel- en Pixar-films.

Disney Plus is vanaf september te gebruiken in België. Disney deelt dit in een tweet, maar vermeldt hierbij geen concrete datum. Het is dus onduidelijk of het gaat om 1 september of pas later in de maand. In Nederland en veel andere Europese landen is de dienst al sinds vorig jaar beschikbaar.

Disney Plus biedt een maandelijks abonnement aan voor 6,99 euro per maand. Je hebt tevens de optie om eenmalig 69,99 euro te betalen. Hiervoor kijk je een jaar lang alle films en series die de dienst te bieden heeft. Waarschijnlijk wil je de streamingdienst eerst proberen, voordat je een abonnement afsluit. Hiervoor kan je gebruikmaken van een gratis proefweek.

Vanzelfsprekend zie je op Disney Plus je favoriete Disney-films, maar er is nog veel meer dan dat. Zo omvat het aanbod onder andere content van Pixar en Marvel. Verder biedt de streamingdienst Star Wars-films en documentaires van National Geographic.

Op het platform kun je verschillende profielen aanmaken, iets wat we kennen van bijvoorbeeld Netflix. Hiermee maak je met verschillende gezinsleden gebruik van hetzelfde abonnement. Je hebt de mogelijkheid om maximaal 7 verschillende profielen in te stellen. Het gebruik van één abonnement is daarentegen gelimiteerd tot vier personen.

Disney Plus biedt ook de mogelijkheid om films, series of documentaires te downloaden. Hierdoor ben je niet gebonden aan internet om de dienst te gebruiken.

Wil je gebruikmaken van Disney Plus? Dit doe je door deze stappen te volgen:

Ga naar de website van Disney Plus en maak een account aan; Betaal 0,01 eurocent met iDeal of 1 euro via PayPal om je bankrekening aan je account te koppelen; Download de Disney Plus-app op je smartphone, tablet of tv; Log in met je account en begin met kijken.

In onze uitgebreide Disney Plus review gaan we uitgebreid in op de streamingdienst. Daarnaast laten we je ook weten hoe je alles uit de Disney Plus-app haalt.

